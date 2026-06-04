ميدو: الزمالك في كارثة قانونية وفسخ عقود 4 لاعبين جريمة كروية

أكد أحمد حسام ميدو أن نادي الزمالك يعيش حالة مستمرة من الأزمات، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين داخل النادي أصروا على إسناد كافة الملفات إلى جون إدوارد، سواء الرياضية أو القانونية.

وأوضح ميدو علر برنامجه هنا المونديال، أن الزمالك يواجه كارثة قانونية، مؤكدا أن جماهير النادي تستحق قدرا أكبر من الشفافية في التعامل مع الأزمات التي يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن ما يحدث داخل الزمالك بسبب فسخ عقود أربعة لاعبين يعد “جريمة كروية”، مشددا على ضرورة التعامل مع تلك الملفات بشكل أكثر احترافية للحفاظ على استقرار النادي.