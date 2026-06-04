هشام نصر: أعترف بوجود أخطاء داخل الزمالك.. وبنتحايل على حسين لبيب عشان يرد

نقل الإعلامي محمد طارق أضا تصريحات من هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، تحدث خلالها عن الأزمات التي يمر بها النادي في الفترة الراهنة.

وقال هشام نصر لبرنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «أعترف بوجود أخطاء داخل نادي الزمالك ولكن لا ننسى إننا في وسط هذه الظروف نجحنا في حصد لقب الدوري».

وتابع قائلًا: «بنتحايل على حسين لبيب رئيس النادي علشان يطلع يتكلم ويرد على اللي بيحصل».

ورأى هشام نصر أن إعلام نادي الزمالك ضعيف والمنظومة داخل النادي ينقصها المصارحة والشفافية والصدق.

وقال نائرب رئيس الزمالك أيضًا: «لازم الدولة تساعد نادي الزمالك في حل بعض الأمور، والزمالك لو الدولة مساعدتهوش النادي سيدخل في نفق مظلم وسنخسر نادي الزمالك».



