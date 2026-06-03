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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

17 قضية وراء إيقاف قيد نادي الزمالك.. اعرف التفاصيل

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

يواجه نادي الزمالك 17 قضية أدت إلى إيقاف القيد، تتوزع بين مستحقات مالية لمدربين ولاعبين سابقين، بالإضافة إلى التزامات مرتبطة بصفقات انتقال لاعبين من أندية مختلفة.

وتشمل القضايا:

◾ جوزيه جوميز
◾ أندريه بيكي
◾ كريستيان جروس
◾ فرجاني ساسي
◾ نادي أستريلا أمادورا البرتغالي (صفقة شيكو بانزا)
◾ نادي شارلروا البلجيكي (صفقة عدي الدباغ)
◾ نادي نهضة الزمامرة المغربي (صفقة صلاح مصدق)
◾ نادي أوليكساندريا الأوكراني (قضيتان تتعلقان بصفقة خوان ألفينا)
◾ إبراهيم نداي
◾ نادي سانت إتيان الفرنسي (صفقة محمود بنتايج)
◾ نادي اتحاد طنجة المغربي (صفقة عبد الحميد معالي)
◾ أحمد الجفالي
◾ يانيك فيريرا
◾ سامسون أكينيولا
◾ بيير باهرلي
◾ يوغوسلاف لازيتش

ويظل ملف القضايا المالية والتعاقدية أحد أبرز التحديات التي تواجه إدارة الزمالك من أجل رفع إيقاف القيد وإبرام صفقات جديدة خلال فترات الانتقالات المقبلة.

عقد وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، اجتماعًا مع هيئة الأوقاف المصرية، وتم خلال الاجتماع استعراض كافة الجوانب الخاصة بأرض النادي في ميت عقبة وفق متطلبات هيئة الأوقاف المصرية، ومناقشة الحلول والمقترحات الخاصة بالتعامل مع تلك المتطلبات، بغرض التوصل إلى حلول مستدامة تنهي تمامًا تلك المشاكل والمتطلبات المتراكمة منذ سنوات.

أخر تطورات أرض النادي في ميت عقبة

وتضمن الاجتماع كذلك مناقشات مفصلية لهذا الوضع، أثمرت عن حلول توافقية ارتكزت في مجملها على صون حقوق الدولة المصرية متمثلة في وزارة الأوقاف، وبما يحقق مصلحة واستقرار نادي الزمالك حاليًا ومستقبلًا.

ومن المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة دراسة الجوانب الفنية والقانونية والاستثمارية لتلك الحلول، للإعلان عنها عند التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق مع هيئة الأوقاف.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن مجلس إدارة نادي الزمالك ما أبدته هيئة الأوقاف من مرونة كاملة تجاه الحلول التي تضمن استقرار النادي وتحقق مصلحته، وتحافظ على حق الوقف في الوقت نفسه، مع التوصل إلى حلول تحقق الاستقرار الكامل والمستدام لنادى الزمالك العريق وتحفظ حقوق أعضائه وجماهيره.

الزمالك ايقاف القيد جوزيه جوميز

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