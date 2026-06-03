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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقب رحيله.. أحمد مهيب يوجه رسالة لجماهير الأهلي| ماذا قال؟

أحمد مهيب
أحمد مهيب
حسام الحارتي

قرر مسؤولو النادي الأهلي رحيل أحمد مهيب نجم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي.

وانضم أحمد مهيب للأهلي في فريق السلة بالنادي الأهلي، منذ 6 سنوات.

وتوج الأهلي بالمركز الرابع في بطولة الدوري الأفريقي (BAL).

وأصدر أحمد مهيب، بيانا، لجماهير النادي الأهلي بعد خروجه من حسابات النادي، قال فيه: «إلى كل عشاق وجماهير النادي الأهلي، منذ اليوم الأول لي هنا وأنا أدرك جيدًا قيمة القميص الذي أرتديه والكيان الذي دائمًا ما حلمت أن أمثله يومًا من الأيام.

وأضاف: «بفضل الله كان لي شرف أن أكون جزءًا من فريق أُطلق عليه الجيل الذهبي لنادٍ عريق مثل النادي الأهلي، فريق قدم كل ما لديه لإسعاد جماهيره الوفية. حققنا معًا 16 بطولة، بخلاف الجوائز الفردية التي حصلت عليها».

وتابع: «هذه البطولات والإنجازات دائمًا ستظل محفورة في ذاكرتي، وستظل مضيئة في تاريخ كرة السلة للنادي. مررت معكم في رحلتي بلحظات فرح لا تُنسى، ولحظات أخرى كادت أن تحطمني».

وواصل: «لكن دعمكم وحبكم وثقتكم بي كانت الدافع الحقيقي لأن أكون جاهزًا في أي وقت أشارك فيه، ويشهد الله أنني لم أبخل بمجهود أو نقطة عرق طوال هذه السنوات».

وأوضح: «كان يميز هذه الرحلة دائمًا روح العائلة داخل الفريق، وزملائي اللاعبين الذين تشرفت بالقتال بجانبهم، كانوا أكثر من مجرد لاعبين، وأجهزة فنية وإدارية وطبية عملت بكل إخلاص من أجل هذا الكيان».

وأكد: «تعلمت منكم الكثير، وتشرفت بالعمل معكم جميعًا، واكتسبت خبرات لا تُقدر بثمن. نعم، هذا الموسم تنتهي رحلتي داخل الملعب مع هذا الكيان، لكن الذكريات والبطولات وكل لحظة عشتها هنا ستبقى في قلبي ما حييت، وسيظل الأهلي جزءًا من قلبي أينما كنت».

وقال: «أود أن أشكر كل شخص كان جزءًا من هذه الرحلة. شكرًا لمجلس الإدارة، وشكرًا للنشاط الرياضي، على توفير كل شيء أمكن لكتابة هذا التاريخ، وشكر خاص للمرحوم العامري فاروق على كل ما قدمه لبناء هذا الجيل. وشكرًا للمحبين والداعمين لنا في كل مكان».

واختتم: «جماهير الأهلي الكرام، شكرًا على ست سنوات من الفخر والانتماء، شكرًا على كل لحظة دعم وهتاف، وشكرًا لأنكم جعلتم هذه الرحلة واحدة من أجمل فصول حياتي. إلى اللقاء».

جماهير النادي الاهلي الاهلي الجيل الذهبي أحمد مهيب سلة الأهلي

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