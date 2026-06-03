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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سموحة يتمم اتفاقه مع لاعب موريتاني

عبدالله عبيد
عبدالله عبيد
حسام الحارتي

أنهى نادي سموحة اتفاقه مع اللاعب الموريتاني عبدالله عبيد، جناح فريق الجمارك الموريتاني، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

ومن المقرر أن ينتقل اللاعب إلى سموحة، بعد الاتفاق على توقيع عقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم.

جاء ذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

واصل نادي سموحة تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما نجح في إبرام صفقتين جديدتين خلال الساعات الأخيرة، في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لـ الدوري المصري.

وأنهى مسؤولو سموحة الاتفاق على ضم عدد من العناصر الجديدة لدعم مختلف المراكز، في ظل سعي الجهاز الفني لتكوين فريق قادر على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المقبل.

صفقات سموحة الجديدة
كما نجح النادي السكندري في التعاقد مع جبريل شيكودي، لاعب بتروجت، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، بعد انتهاء ارتباطه بناديه السابق، ليصبح أحد التدعيمات المهمة للموج الأزرق خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة سموحة لتدعيم الفريق بعناصر مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد، أملاً في الظهور بشكل قوي وتحقيق طموحات جماهير النادي.

نادي سموحة الموريتاني عبدالله عبيد الجمارك الموريتاني

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