قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيد مؤقت لشركات جديدة وإشادة دولية.. نائب رئيس الوزراء يبحث تسريع "الطروحات الحكومية"
من فيديو على الفيس بوك للكلابشات.. كيف أسقطت شقيقتان مُتحرشـي السيدة زينب؟
طاقم مكسيكي بقيادة إسكوبيدو لإدارة ودية مصر والبرازيل استعدادا لكأس العالم 2026
المرافعة تؤجل محاكمة 29 متهما بـ خلية العملة الإرهابية لـ 5 سبتمبر
نتنياهو: إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية وسط ضغوط متزايدة لإنجاز اتفاق
بشرى للمُستحقين.. وزير التموين يكشف خطة تطوير منظومة الدعم | فيديو
لقطة لافتة في نهائي أمم أفريقيا للناشئين.. لاعب السنغال يحتفل أمام فوزي لقجع ثم يصافحه بعد التتويج
رئيس الوزراء يتابع الإطلاق الرسمي لـ"رقمنة المعاشات".. وصرف 42 مليار جنيه لـ 10.2 مليون مستحق بالمنظومة الجديدة
السحب تحجب لاهيب الشمس وأمطار في الطريق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
مونديال 2026 ينعش خزائن الكرة المصرية.. 12.5 مليون دولار مكاسب أولية للمنتخب
أنوشكا لـ أجمد 7: عايزة أعمل دويتو مع مطرب راب لإنه لون مختلف عليا
قرار صادم للمستفيدين.. أسباب توقف بطاقات الخبز لهذه الفئات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سموحة يواصل تدعيم صفوفه.. الموج الأزرق يحسم صفقتين جديدتين استعدادا للموسم المقبل

سموحة
سموحة
حسن العمدة

واصل نادي سموحة تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما نجح في إبرام صفقتين جديدتين خلال الساعات الأخيرة، في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لـ الدوري المصري.

وأنهى مسؤولو سموحة الاتفاق على ضم عدد من العناصر الجديدة لدعم مختلف المراكز، في ظل سعي الجهاز الفني لتكوين فريق قادر على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المقبل.

صفقات سموحة الجديدة

كما نجح النادي السكندري في التعاقد مع جبريل شيكودي، لاعب بتروجت، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، بعد انتهاء ارتباطه بناديه السابق، ليصبح أحد التدعيمات المهمة للموج الأزرق خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة سموحة لتدعيم الفريق بعناصر مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد، أملاً في الظهور بشكل قوي وتحقيق طموحات جماهير النادي.

نادي سموحة سموحة الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

خالد عوض

لاعب طلائع الجيش على أعتاب الأهلي أو بيراميدز

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

ترشيحاتنا

بدء إصلاح خط المياة

انفجار خط مياه الشرب المغذي لقرية أطسا المحطة بسمالوط في المنيا.. وبدء إصلاحه

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية .. صور

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع ميدانيًا عددًا من مواقع العمل والخدمات بمركزي الصف وأطفيح

رئيس مياه الجيزة: التعامل الفوري مع أي تحديات لتقديم أفضل خدمة للمواطنين

بالصور

احذر.. هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

سرقة عم شعبان أثناء نومه

سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد