لاعب سموحة: لم يتم إغرائنا بمكافآت خاصة للفوز على الزمالك أو الأهلي

أكد ميدو مصطفى، لاعب فريق سموحة، أنه لم يطلب مطلقًا تغيير مركزه داخل الملعب والعودة للعب كجناح أيسر، مشددًا على التزامه الكامل بتعليمات الجهاز الفني في جميع المراكز التي يشارك فيها.

وأوضح اللاعب، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مواجهة البنك الأهلي كانت الأصعب لفريقه خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن اللقاءات أمام الفرق الكبرى مثل الأهلي والزمالك كانت دائمًا ذات طابع خاص من حيث القوة والندية.

وأشار ميدو مصطفى إلى أنه لا توجد أي مكافآت استثنائية وخاصة داخل سموحة من أجل الفوز على الأهلي أو الزمالك، مؤكدًا أن الفريق يلعب دائمًا بهدف تحقيق الانتصار أمام جميع المنافسين دون تمييز.

وأضاف أن مباراة الزمالك في مرحلة البطولة كانت من أصعب مواجهات الفريق هذا الموسم، لافتًا إلى أن لقطة خروج الحارس أحمد ميهوب لمحاولة التسجيل من ركلة ركنية كانت تصرفًا طبيعيًا يعكس روح المحاولة حتى اللحظة الأخيرة، مؤكدًا أن الحارس دائمًا ما يلعب بروح قتالية من أجل تحقيق الفوز.

تحدث لاعب سموحة عن بعض اللاعبين الذين واجههم خلال الموسم، مشيرًا إلى أن الثنائي مايلي والدباغ كانا من أخطر المهاجمين، بينما اعتبر تريزيجيه أخطر جناح واجهه هذا الموسم، في ظل قدراته الهجومية الكبيرة.

كما كشف ميدو مصطفى عن تفاصيل سابقة في مسيرته، موضحًا أنه وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى الزمالك في أثناء فترة تواجده مع الترسانة، إلا أن المفاوضات توقفت لاحقًا ولم تكتمل الصفقة.