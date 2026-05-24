تستمر 4 ساعات متصلة.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية على القاهرة الكبرى غدًا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الاثنين 25 مايو 2026 طقسًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ثم يصبح مائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويميل الطقس إلى الاعتدال أو البرودة خلال ساعات الليل.



الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية في الفترة من الساعة الرابعة صباحًا حتى الثامنة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي توخي الحذر الشديد من قبل قائدي المركبات.

الأمطار: توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، غير متوقع أن تكون مؤثرة بشكل كبير.

نشاط الرياح: تنشط الرياح بسرعات تتراوح من 30 إلى 40 كم/ساعة على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وبعض المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في تلك المناطق.



السحب المنخفضة والرذاذ: توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 25 مايو 2026

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 31 درجة – الصغرى 19 درجة

الإسكندرية: العظمى 26 درجة – الصغرى 18 درجة

مطروح: العظمى 24 درجة – الصغرى 17 درجة

سوهاج: العظمى 35 درجة – الصغرى 19 درجة

قنا: العظمى 37 درجة – الصغرى 21 درجة

أسوان: العظمى 38 درجة – الصغرى 23 درجة



استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة

تشير التوقعات إلى استمرار تحسن الأحوال الجوية واستقرار درجات الحرارة عند مستوياتها الطبيعية لفصل الربيع، حيث تسجل القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة على جنوب الصعيد إلى 38 درجة في أسوان، مما يعكس تنوعًا مناخيًا طبيعيًا بين شمال وجنوب البلاد.

نصائح للمواطنين

تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الإجراءات التالية: