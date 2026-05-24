تعليم الوادي الجديد تعلن بدء أعمال التصحيح ورصد الدرجات

أكد الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، انتهاء أعمال امتحانات الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2025 - 2026، بعد انتهاء امتحانات الصف الأول الثانوي وصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية خلال الأيام الماضية، وسط حالة من الانضباط والهدوء داخل اللجان.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها مدير المديرية بمدرسة الرسمية للغات بمدينة الخارجة، لمتابعة انتظام العمل بامتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الصف الثاني الثانوي، إلى جانب متابعة امتحانات المستوى الرفيع للمرحلة الابتدائية، والاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

وأشار الدكتور إبراهيم قناوي إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة منذ انطلاقها دون رصد أي معوقات أو مشكلات تؤثر على سير العملية الامتحانية، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس، تابعت الامتحانات على مدار الساعة ولم تتلق أي شكاوى تتعلق باللجان أو أعمال الامتحانات.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة أن جميع المدارس التزمت بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مع توفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، والتأكد من تطبيق الإجراءات اللازمة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيدًا بجهود الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين والعاملين المشاركين في تنظيم الامتحانات.

ووجه الدكتور قناوي خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات التنفيذية والأمنية والصحية المشاركة في أعمال الامتحانات، مثمنًا حالة التعاون والتنسيق التي ساهمت في خروج الامتحانات بالشكل اللائق والمشرف، بما يعكس حالة الاستقرار والانضباط التي تشهدها المنظومة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمخافظة، استمرار المتابعة خلال الفترة المقبلة لأعمال التصحيح ورصد الدرجات، تمهيدًا لإعلان النتائج في المواعيد المحددة، مع الالتزام بالدقة والشفافية في أعمال التقدير تحقيقًا لمصلحة الطلاب.