شوبير يكشف أزمة مستحقات ريبيرو مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود أزمة تتعلق بالمدرب ريبيرو، مؤكدًا أن المدير الفني يطالب بالحصول على مستحقات مالية تتجاوز مليون دولار من النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه حصل بالفعل على أحكام من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأوضح شوبير أن الملف قد يشكل ضغطًا إداريًا على القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل سعي الإدارة لغلق الملفات المالية والقانونية سريعًا للحفاظ على استقرار الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

شوبير: الكاف قد يمنح الزمالك مهلة إضافية

وفي ملف آخر، تحدث شوبير عن موقف نادي Zamalek SC من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد يمنح النادي الأبيض مهلة إضافية وبعض التسهيلات الخاصة المتعلقة بملف الرخصة والمعايير المطلوبة. وأشار إلى أن الزمالك يسعى لإنهاء جميع الإجراءات الإدارية والمالية المطلوبة لضمان الظهور القاري بشكل طبيعي خلال النسخة المقبلة من البطولة.

الأهلي لم يفكر يومًا في ضم باسم مرسي

كما نفى شوبير بشكل قاطع ما تردد بشأن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع باسم مرسي، مؤكدًا أن فكرة ضم اللاعب لم تُطرح داخل النادي من الأساس. وقال إن اسم اللاعب لم يكن مطروحًا على أي مسؤول داخل الأهلي، بداية من مجلس الإدارة وحتى الأجهزة الفنية والإدارية، موضحًا أن ما يتم تداوله في هذا الملف لا يمت للحقيقة بصلة.

انتقادات لإدارة ملف التجديدات داخل الأهلي

ووجّه شوبير انتقادات واضحة لطريقة إدارة ملف التعاقدات والتجديدات داخل الأهلي، مطالبًا بمنح صلاحيات أكبر لبعض المسؤولين مثل أمير توفيق وعصام سراج من أجل إنهاء ملفات اللاعبين سريعًا دون تعقيدات أو تأجيلات متكررة. كما شدد على أهمية إعادة السرية داخل النادي، مطالبًا مسؤولي الأهلي بالحفاظ على خصوصية الاجتماعات والقرارات وعدم تسريب التفاصيل للإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي