نقابة الإعلاميين تستدعي ريهام سعيد ومعد برنامج «صبايا الخير» للتحقيق

أصدر الإعلامي الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارا باستدعاء الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج «صبايا الخير» المذاع على شاشة قناة النهار، إلى جانب معد البرنامج، وذلك على خلفية ما ورد في تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة، بشأن الحلقة المذاعة يوم الخميس الموافق 21/5/2026، فضلا عن الشكوى المقدمة من ضيفة البرنامج في ذات التاريخ.

ضبط المشهد الإعلامي

وأكد نقيب الإعلاميين أن ضبط المشهد الإعلامي يأتي على رأس أولويات النقابة، في إطار المتابعة المستمرة لأداء الإعلاميين عبر مرصد النقابة، وتطبيق ضوابط ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني على العاملين بالمجال الإعلامي في مختلف الشعب الخمس.

وأوضح أن النقابة تواصل جهودها في تقويم الأداء الإعلامي من خلال التدريب والتثقيف، إلى جانب التحقيق وتوقيع العقوبات في حالات مخالفة القانون أو ميثاق الشرف الإعلامي وأخلاقيات المهنة، بما يضمن الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للإعلاميين.

وأضاف أن النقابة، في الوقت ذاته، تحرص على توفير مناخ من الحرية المسؤولة يتيح للإعلاميين أداء رسالتهم المهنية بحرية واحترافية، مع الحفاظ على حقوقهم المهنية والقانونية، والعمل على ترسيخ الدور التوعوي والتثقيفي والتنويري للإعلام.

إشادة بإجراءات قناة النهار

كما أشادت نقابة الإعلاميين بالإجراءات التي اتخذتها شبكة قنوات النهار في إطار الرقابة والمحاسبة الذاتية بشأن المحتوى محل الرصد والشكوى، مؤكدة أن ذلك يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والمهنية تجاه المجتمع.

واختتم "سعدة" بيانه بالتأكيد على أن النقابة حددت موعد جلسة التحقيق، وسيتم إخطار القناة به رسميا.