أزمات مالية وفنية.. ناقد رياضي يكشف كواليس موسم الزمالك الصعب قبل التتويج بالدوري

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت أن تتويج الزمالك بلقب الدوري جاء بعد موسم استثنائي مليء بالأزمات والتحديات، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في تجاوز ظروف صعبة على المستويين الفني والإداري حتى حقق البطولة.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الرسمي على موقع“فيسبوك”، أن الزمالك واجه العديد من الأزمات منذ بداية الموسم، أبرزها تغيير 3 مدربين، بداية من يانيك فيريرا ثم أحمد عبد الرؤوف وبعده معتمد جمال، إلى جانب اعتزال قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا مع انطلاق الموسم، ورحيل النجم أحمد مصطفى زيزو.

وأضاف أن النادي عانى كذلك من أزمات مالية كبيرة، تمثلت في وجود 18 قضية إيقاف قيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بإجمالي غرامات تجاوزت 6 ملايين دولار أمريكي، أي ما يزيد عن 300 مليون جنيه.

وأشار خالد طلعت إلى أن الزمالك لم يبرم أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، بينما رحل عن صفوفه 5 لاعبين، كما اضطر النادي لبيع اثنين من أبرز نجومه في يناير بسبب الأزمة المالية، وهما ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا.

وأوضح أن الفريق تعرض أيضًا لرحيل 3 لاعبين بعد فسخ تعاقدهم أثناء الموسم، وهم عمر فرج وصلاح مصدق وعبد الحميد معالي، بجانب أزمة تغيير حراس المرمى أكثر من مرة بين محمد عواد ومحمد صبحي ومهدي سليمان قبل عودة عواد مجددًا لحراسة المرمى.

كما لفت إلى أن بعض اللاعبين ابتعدوا عن الفريق بسبب الأزمات المختلفة، مثل أحمد فتوح ومحمود بنتايج وأحمد حمدي ومحمد السيد وشيكو بانزا، إضافة إلى تعرض عدد من العناصر المهمة للإصابات، بينهم محمود جهاد ومحمد شحاتة وعمرو ناصر وأحمد شريف وعمر جابر.

واختتم خالد طلعت تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك اضطر للاعتماد على 9 لاعبين من فرق الشباب والناشئين لسد العجز في القائمة خلال الموسم، معتبرًا أن التتويج بالدوري في ظل هذه الظروف يُعد إنجازًا كبيرًا للفريق الأبيض.