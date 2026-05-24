فيديو على متن الطائرة.. تامر عاشور يؤدي مناسك الحج برفقة زوجته نانسي نور | شاهد

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان تامر عاشور خلال وجوده في الطائرة متجهاً إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، حيث ظهر برفقة زوجته المذيعة نانسي نور .





وقد أحيا الفنان تامر عاشور، حفلا غنائيا في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت 16 مايو، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وقدم تامر عاشور، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه، منها: (هيجيلي موجوع، عشت معاك حكايات، خليني في حضنك) وغيرها.



أغاني تامر عاشور

وكان أحدث أغاني تامر عاشور، هي أغنية «كلكو خاينين» التي قدمها كتتر لمسلسل «توابع» بطولة النجمة ريهام حجاج الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إسلام ذكي ومكس وماستر أمير محروس.