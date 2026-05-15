قبل حفله بالإمارات..تامر عاشور يعلن انتهاء 90 % من ألبومه الجديد

أعلن الفنان تامر عاشور، عن انتهائه من تسجيل 90 % بألبومه الغنائي الجديد الذي لم يستقر على اسمه حتى الآن، وذلك قبل حفله الغنائي بالإمارات.



وكتب تامر عاشور، عبر حسابه على إنستجرام: "مسائكم فل وحشتوني أوي، الحمد لله انتهيت من ٩٠٪ من ألبوم ( ….) قريبا.. ودلوقتي في طريقي لأبو ظبي علشان حفلتنا بكرة مع الجمهور الاماراتي الحبيب".

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر عاشور، في أبوظبي بدولة الإمارات، وتذاكر الحفل للحجز الإلكتروني.

وجاءت أسعار تذاكر حفل تامر عاشور، بين الفئات السعرية التالية: (195 درهم إماراتي، 395 درهم إماراتي، 595 درهم إماراتي، 795 درهم إماراتي).