إصابة فتاة بوعكة صحية بسبب مشروب الطاقة في الوادي الجديد

أصيبت فتاة بوعكة صحية، اليوم الجمعة، عقب تناولها مشروب الطاقة داخل أحد الأحياء السكنية في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ما استدعى نقلها إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية .

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول فتاة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، مصابة بآلام في المعدة عقب تناول مشروب الطاقة، داخل نطاق حي المحابس في مدينة الخارجة.

وتبين من الفحص الأولي إصابة الشابة د.ع، 20 عامًا، بآلام في المعدة إثر تناول مشروب الطاقة، وجرى نقلها إلى مستشفى الخارجة التخصصي، حيث خضعت للفحوصات الطبية اللازمة، ووُضعت تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على حالتها الصحية.

وتواصل الأطقم الطبية في مستشفى الخارجة متابعة حالة الشابة، للتأكد من استقرار مؤشرات الحالة، خاصة أن الوعكة الصحية جاءت عقب تناول مشروب الطاقة، وفق المعلومات الأولية الواردة في البلاغ.