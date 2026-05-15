3 مزايا استثنائية وراء تألق حمزة عبد الكريم.. موهبة مصرية نادرة في برشلونة

واصل المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم خطف الأنظار داخل أكاديمية برشلونة، بعدما قاد فريق الشباب إلى التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأبطال الإسبانية، إثر الفوز الكبير على تينيريفي بثلاثية نظيفة في إياب ربع النهائي.

وعوض الفريق الكتالوني خسارته ذهابًا بنتيجة 1-3، ليحقق “ريمونتادا” مثيرة ويحسم بطاقة التأهل بمجموع المباراتين 3-2، في إنجاز جديد يعكس شخصية الفريق وروح لاعبيه الشباب، وعلى رأسهم المتألق حمزة عبد الكريم.

تألق متواصل يلفت الأنظار

لم يكن ظهور حمزة عبد الكريم في هذه المواجهة مجرد تألق عابر، بل امتدادا لفترة استثنائية يعيشها اللاعب مع برشلونة للشباب خلال الموسم الحالي.

وقدم المهاجم المصري مستويات مميزة في الأسابيع الأخيرة، أبرزها تسجيل “هاتريك” رائع في شباك مونت كارلو، ليساهم بصورة مباشرة في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للشباب، ويؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة داخل النادي الكتالوني.

هذا التألق المتواصل دفع الجماهير ووسائل الإعلام الإسبانية إلى تسليط الضوء على اللاعب، خاصة مع امتلاكه مزيجًا فريدًا من القدرات الفنية والبدنية التي يصعب توافرها في مهاجم شاب بهذا العمر.

إنجازات لافتة مع برشلونة

نجح حمزة عبد الكريم في تحقيق عدة إنجازات مهمة منذ انضمامه إلى برشلونة، جعلته من أبرز الأسماء داخل قطاع الناشئين بالنادي:

-المساهمة في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للشباب.

-قيادة الفريق إلى نصف نهائي كأس الأبطال الإسبانية.

-تسجيل أهداف حاسمة في مباريات كبرى، أبرزها “الهاتريك” أمام مونت كارلو.

-التحول إلى أحد أهم الأوراق الهجومية في الفريق خلال فترة قصيرة.

-جذب أنظار الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة هانزي فليك، وسط مطالب جماهيرية بتصعيده سريعًا.

كما بدأ اسم اللاعب يتردد بقوة داخل الكرة المصرية، بعدما كشف إبراهيم حسن عن وجوده ضمن القائمة المبدئية لمنتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026، وهو ما يعكس حجم التطور الذي يعيشه اللاعب مؤخرًا.

3 مزايا استثنائية وراء تألق حمزة عبد الكريم

قدم يسرى تمنحه أفضلية هجومية حيث يُعد اللعب بالقدم اليسرى من أبرز الأسلحة التي يمتلكها حمزة عبد الكريم، خاصة أنه يشغل مركز رأس الحربة، وهو ما يمنحه أفضلية نادرة أمام المدافعين.

ويتميز اللاعب بقدرته على التسديد من زوايا مختلفة، سواء من الجهة اليمنى أو اليسرى، مع دقة وقوة كبيرتين، الأمر الذي يجعله مصدر خطورة دائم داخل منطقة الجزاء وخارجها.

قوة بدنية وشخصية هجومية

يمتلك المهاجم المصري بنية جسدية قوية تساعده على التفوق في الصراعات الثنائية والاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، وهي ميزة ظهرت بوضوح خلال مشاركاته السابقة مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عامًا.

كما ساعدته هذه الصلابة البدنية على التأقلم سريعًا مع أسلوب اللعب الأوروبي داخل برشلونة، وهو ما دفع قطاعًا واسعًا من جماهير النادي للمطالبة بمنحه فرصة مع الفريق الأول.

تفوق لافت في الكرات الرأسية

رغم صغر سنه، يتمتع حمزة عبد الكريم بقدرات مميزة في ألعاب الهواء، سواء من حيث التمركز أو التوقيت أو إنهاء الهجمات بالرأس.

ويملك اللاعب حسًا تهديفيًا عاليًا وتحركات ذكية داخل منطقة الجزاء، ما يجعله قادرًا على استغلال العرضيات والكرات الثابتة بكفاءة كبيرة، وهي إحدى أبرز نقاط قوته التي ظهرت مؤخرًا مع برشلونة.

مشروع مهاجم كبير للمستقبل

يبدو أن برشلونة بات يمتلك مشروع مهاجم واعد قادر على صناعة الفارق خلال السنوات المقبلة، في ظل التطور السريع الذي يعيشه حمزة عبد الكريم على المستويين الفني والبدني.

ومع استمرار تألقه بهذا الشكل، قد لا يكون تصعيده للفريق الأول أو ظهوره بقميص منتخب مصر الأول سوى مسألة وقت، خاصة أن اللاعب يواصل إثبات نفسه في كل فرصة يحصل عليها.