جامعة المنصورة: تأهل طالب بكلية الهندسة للتصفيات النهائية العالمية في مسابقة Huawei ICT 2025–2026

تأهل الطالب محمد صلاح، الطالب ببرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بكلية الهندسة، إلى التصفيات النهائية العالمية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات Huawei ICT Competition 2025–2026، ليمثل مصر وجامعة المنصورة في واحدة من أكبر المسابقات الدولية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وجاء تأهل الطالب بعد اجتيازه مراحل المنافسة المختلفة وتحقيقه أداءً متميزًا ضمن مسارات المسابقة، التي تنظمها شركة Huawei Technologies سنويًا بمشاركة آلاف الطلاب من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية حول العالم، بهدف تنمية المهارات التقنية وتشجيع الابتكار وإعداد الكوادر الشابة لمتطلبات سوق العمل في المجالات الرقمية.

ومن المقرر أن تُقام التصفيات النهائية العالمية للمسابقة بالصين، بمشاركة نخبة من الطلاب المتأهلين من مختلف دول العالم. وتُعد مسابقة Huawei ICT Competition من أبرز المسابقات الدولية في مجالات الحوسبة السحابية، والشبكات، والحوسبة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وتشهد سنويًا منافسات واسعة بين الطلاب على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

وهنأ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الطالب المتأهل، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المستوى العلمي والتطبيقي المتميز لطلاب كلية الهندسة، ويؤكد نجاح الجامعة في دعم التميز الأكاديمي والتكنولوجي، وتشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات الدولية المتخصصة.

وأشار إلى حرص جامعة المنصورة على توفير بيئة تعليمية وتدريبية تواكب التطورات الحديثة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف: «نفخر بما يحققه طلاب جامعة المنصورة من نتائج مشرفة في المحافل الدولية، والتي تعكس ما يمتلكونه من قدرات علمية ومهارات تطبيقية تؤهلهم للمنافسة بقوة في المجالات التكنولوجية الحديثة».

وأشار الدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة، إلى أن هذا التأهل العالمي يؤكد قوة البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها الكلية، والدور الذي تقوم به أكاديمية هواوي في تأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم التقنية وفق أحدث المعايير الدولية.

وأوضح أن الكلية تحرص على دعم طلابها للمشاركة في المسابقات والبرامج الدولية المتخصصة، من خلال الربط بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، بما يسهم في تنمية خبراتهم التطبيقية وإعدادهم بصورة أفضل لسوق العمل.

و أكدت الدكتورة عبير توكل، المدير التنفيذي لأكاديمية هواوي بكلية الهندسة، أن وصول الطالب إلى التصفيات النهائية العالمية يُعد إنجازًا يعكس الجهد المبذول في تدريب الطلاب وتأهيلهم داخل الأكاديمية، ويؤكد قدرتهم على المنافسة في بيئات تقنية متقدمة على المستوى الدولي.