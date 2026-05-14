محافظ الدقهلية ومساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية يفتتحان مكتب توثيق الخارجية بمدينة السنبلاوين

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والسفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، مكتب توثيق الخارجية بمدينة السنبلاوين، والذي يعد المكتب الثالث على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد العوضي وكيل أول مجلس الشيوخ، والنائب أحمد الهواري عضو مجلس الشيوخ، والنائب رزق الشبلي عضو مجلس النواب، والنائب وليد خطاب عضو مجلس النواب، والنائب خالد البسيوني عضو مجلس الشيوخ، والنائبة بسمة هنداوي عضو مجلس الشيوخ، أحمد عرفة رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

وأكد " المحافظ " خالص الشكر والتقدير لوزارة الخارجية على دعمها المستمر للمحافظة، وافتتاح المكتب الثالث بها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار " مرزوق " إلى أن مكتب توثيق السنبلاوين سيقدم خدماته لأكثر من 5 مراكز، في خطوة مهمة لتخفيف العبء عن مكتبي المنصورة وطلخا، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بالقرب من محل إقامتهم.

وأوضح " المحافظ " أن الدقهلية أصبحت أول محافظة في الدلتا يتم افتتاح 3 مكاتب لتوثيق الخارجية بها، وهو ما يعكس مكانة المحافظة وحجم الطلب على هذه الخدمات داخل مراكزها ومدنها.

واشاد " المحافظ " دور النائب أحمد العوضي والمجتمع المدني بالسنبلاوين في دعم إنشاء المكتب وتجهيزه على أعلى مستوى، ليصبح إضافة خدمية مهمة وفخرًا لأبناء مركز ومدينة السنبلاوين وأبناء الدقهلية.

وأكد اأن المحافظة ستسعى، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجتمع المدني، إلى إنشاء وافتتاح المزيد من مكاتب التوثيق بعدد من مراكز المحافظة.

واكد السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن وزارة الخارجية وضعت خطة لتطبيق منظومة التحول الرقمي بجميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وربطها بمكتب التوثيق الرئيسي بالقاهرة.

وأوضح "مساعد وزير الخارجية " أن المكاتب الفرعية بالمحافظات ستقدم جميع الخدمات القنصلية دون استثناء، لخدمة المصريين بالخارج، وعلى رأسها إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعودة جثامين المغتربين خارج مصر في حالة الوفاة لقدر الله .