الصحة تنظم احتفالية اليوم العالمي للتصلب المتعدد 2026 تحت شعار المريض أولًا

جانب من المؤتمر
عبدالصمد ماهر

نظّمت وزارة الصحة والسكان احتفالية اليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد (World MS Day 2026) تحت شعار “Putting the MS Patient First – المريض أولًا”، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تواصل جهودها لدعم مرضى التصلب المتعدد من خلال التوسع في الخدمات المتخصصة، وتطوير بروتوكولات العلاج، وتعزيز التشخيص المبكر، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في مختلف المحافظات.

وأوضحت الدكتورة عزة عبدالناصر، أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيسة المؤتمر، أن التصلب المتعدد مرض مناعي مزمن يصيب الجهاز العصبي، ويتأثر بعوامل وراثية وبيئية، مشيرة إلى أن التشخيص المبكر يُعد عاملاً حاسمًا في السيطرة على المرض والحد من تطوره. واستعرضت أبرز الأعراض مثل التنميل والآلام العصبية وضعف الحركة والتهاب العصب البصري.

معدلات الإصابة بين السيدات تصل إلى ضعف معدلاتها لدى الرجال

ومن جانبها، أكدت الدكتورة دينا زمزم، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس ورئيسة وحدة التصلب المتعدد بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، أن معدلات الإصابة بين السيدات تصل إلى ضعف معدلاتها لدى الرجال، وأن عدد المرضى في مصر يتراوح بين 30 و50 ألف مريض، مع اكتشاف نحو 50% فقط من الحالات، مما يؤكد أهمية التوعية والتشخيص المبكر.

وأشارت إلى وجود 18 وحدة متخصصة لمتابعة وعلاج المرض على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور أحمد عصمت، أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر والمنسق العام للمؤتمر، أن التطورات العلمية الحديثة في التشخيص والعلاج ساهمت في تحسين جودة حياة المرضى، مشددًا على أهمية تحديث البروتوكولات العلاجية وتوفير الأدوية الحديثة ودعم البحث العلمي.

وشهدت الاحتفالية برنامجًا علميًا موسعًا ناقش أحدث الاتجاهات في علاج المرض، والعلاجات المناعية الحديثة، ودور الذكاء الاصطناعي في المتابعة، إلى جانب الرعاية المتكاملة والتغذية العلاجية والدعم النفسي والتأهيلي، بحضور نخبة من الأطباء والمتخصصين من مختلف المستشفيات والمراكز الطبية.

وشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من أساتذة واستشاريين المخ والأعصاب والمتخصصين لمناقشة أحدث ما توصل إليه العلم في تشخيص وعلاج مرض التصلب المتعدد (MS)، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات العلاجية وأساليب الرعاية المتكاملة للمرضى.

وتُعد هذه الاحتفالية تأكيدًا على التزام وزارة الصحة بتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجامعات والجمعيات العلمية والمجتمع المدني لتقديم رعاية متكاملة لمرضى التصلب المتعدد، وتحسين جودة حياتهم.

