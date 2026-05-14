وفاة الفنان الشاب محمد حسن الجندي بشكل مفاجئ

رحل عن عالمنا اليوم الخميس، 14 مايو، الفنان الشاب محمد حسن الجندي، بشكل مفاجئ.

وكتب صديقه نور عفيفي، عبر فيسبوك: «سلام يا صديقي الغالي واخويا الاغلي واجدع وانقي وارقي خلق الله تعالى.. رحل اليوم الي رحمة الله تعالى الصديق والاخ ورفيق الدرب الفنان محمد حسن الجندي كان شاهدا وشريكاً في رحلة مليئة بالنجاح والعمل والسفر وأخوة صادقة».

وأضاف: «لم استوعب ولكنه القدر وقضاء الله وإن لله وإنا اليه .. راجعون ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى يارب العالمين ويصبرنا .. البقاء والدوام لله .. سلام يا صديقي».