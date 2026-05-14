الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حاسة إني مش واخدة حقي.. نور قدري: أتمنى الغناء والتمثيل مع مكي

حلقة نور قدري
سعيد فراج

حلّت الفنانة نور قدري ضيفة على برنامج “ورقة بيضاء” مع الإعلامية يمنى بدراوي، المذاع عبر قناة النهار، وكشفت خلال اللقاء عن العديد من الأسرار والتفاصيل الخاصة بمشوارها الفني وحياتها الشخصية، مؤكدة أنها ما زالت تبحث عن الفرصة الحقيقية التي تُظهر موهبتها بالشكل الذي تستحقه.

وقالت نور قدري إنها بدأت علاقتها بالفن منذ الطفولة، بعدما انضمت إلى كورال الأطفال داخل التليفزيون، وكان من أبرز المحطات في بدايتها العمل مع المايسترو سليم سحاب، مؤكدة أن تلك المرحلة صنعت جزءًا كبيرًا من شخصيتها الفنية.

وأضافت أنها ما زالت تمتلك شغف الغناء، وهناك عدد كبير من الجمهور يطالبها بالعودة مرة أخرى، خاصة بعدما قدمت منذ سنوات أغنية خاصة لوالدتها حققت تفاعلًا كبيرًا وقت عرضها.

وكشفت نور قدري عن كواليس مشاركتها في مسلسل “موعد مع الوحوش”، مؤكدة أنها أصرت على تنفيذ مشهد القفز من الدور الأول بنفسها دون الاستعانة بدوبلير، لأنها كانت ترغب في تقديم المشهد بشكل واقعي ومختلف.

نور الشريف

كما تحدثت عن الفنان الراحل نور الشريف، مؤكدة أن غياب الفنان لفترات طويلة قد يجعله يبتعد عن ذاكرة الجمهور، خاصة مع ظهور أجيال جديدة باستمرار، قائلة: “لما فنان بيغيب بيتنسي”.

وأوضحت أن قلة أعمالها الفنية ليست بسبب قلة العروض، ولكن لأنها لا تقبل المشاركة في أي عمل لمجرد الوجود، مؤكدة أنها تختار أعمالها بعناية شديدة، مضيفة: “مش بدخل أشتغل وخلاص”.

وعن فيلم “سندوتش عيال”، أكدت أنه ربما لم يحصل على الدعاية الكافية، لكنه حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بسبب القضية المهمة التي ناقشها، مشيرة إلى أن الجمهور كان يوجه لها الشكر في الشارع بسبب العمل وتأثيره.

تجربة برنامج SNL بالعربي

وأشادت نور قدري بتجربتها في برنامج “SNL بالعربي”، مؤكدة أنه من أكثر الأعمال الممتعة والمحببة لقلبها طوال مشوارها الفني.

كما عبّرت بصراحة عن شعورها بأنها لم تحصل حتى الآن على المكانة التي تستحقها داخل الوسط الفني، لكنها تمتلك يقينًا كاملًا بأن الفرصة المناسبة ستأتي في وقتها، والجمهور سيكتشف قدراتها بشكل أكبر.

وكشفت عن أمنيتها بالتعاون مع المخرجة كاملة أبو ذكري، مؤكدة أنها ترى فيها مخرجة قادرة على إخراج طاقات مختلفة منها كممثلة، قائلة: “غير كده أقعد في بيتي باحترامي”.

كما أوضحت أنها تمتلك أكاديمية لكرة القدم للأطفال، وتشارك من خلالها في دوريات رياضية، مؤكدة أن لديها اهتمامات أخرى بجانب الفن.

وتحدثت عن عدد من النجوم، حيث أشادت بالفنانة ميرنا جميل، مؤكدة أن نجاح مسلسل “اللعبة” جاء بسبب اجتهاد جميع المشاركين فيه، كما عبّرت عن أمنيتها بالعمل والغناء مع الفنان أحمد مكي، مؤكدة أنها سمعت عنه الكثير من الصفات الطيبة ودعمه المستمر لمن حوله.

وأشادت أيضًا بالفنانين تايسون وأحمد فهمي، مؤكدة أنهما يمتلكان حضورًا وتميزًا كبيرًا، كما وجهت رسالة دعم للفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلة: “يارب ترجع أحسن من الأول.. إحنا مفتقدين إحساسها”.

نور قدري والسند

وعلى المستوى الشخصي، أكدت نور قدري أن العائلة تمثل السند الحقيقي في حياتها، كما كشفت أنها عاشت فترة من عمرها في البحرين خلال فترة الحرب، ورغم صعوبة الأجواء وقتها، فإنها تحمل ذكريات جميلة عن تلك المرحلة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الابتعاد عن الفن لفترات طويلة يتسبب لها في حالة من التعب النفسي، لأن العمل بالنسبة لها يمثل جزءًا أساسيًا من حياتها، كما تحدثت عن الحب والأمومة، مؤكدة أن كل شخص لديه قدرته الخاصة على تحمل مسؤوليات الحياة والأطفال.

النباتات في الشرفة تقلل التلوث بنسبة كبيرة
جانب من الحريق
خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا
ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة
