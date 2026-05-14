الشروط وأسعار الاستمارات.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أول رد من محمد غنيم بعد إيقافه عن التمثيل بسبب النساء والكلاب

محمد غنيم
محمد غنيم
سعيد فراج

كتب الفنان محمد عنيم، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رد من خلاله على قرار نقابة المهن التمثيلية، بإيقافه عن التمثيل بسبب الإساءة للنساء والكلاب. 

وكتب محمد عنيم، عبر فيسبوك: «قولا واحدا .. احترم قرار النقيب المحترم اشرف زكي .. واتشرف انه نقيبي». 

إيقاف محمد غنيم 

أكد د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الغاء تصريح الممثل محمد غنيم، بسبب منشوره علي موقع فيسبوك، اعتبر إهانة لسيدات مصر.

وقال د. أشرف زكي: تم ايقاف التعامل مع محمد غنيم، وابلاغ شركات الإنتاج، وهو بالأساس ليس عضوًا في نقابة الممثلين، ويعمل بتصريح، تم الغاءه وبالتالي لن يخضع الي اي تحقيقات.

حيث نشر منشور قال فيه : أدعو الدولة لعمل شلاتر للستات اللي بيأكلوا كلاب الشارع مع الكلاب ونبقي خلصنا منهم سوا.

محمد غنيم

استعاد الفنان الدكتور محمد غنيم ذكرياته مع والدته الراحلة، مؤكدًا أنها كانت صاحبة التأثير الأكبر في مسيرته التعليمية والإنسانية، واصفًا إياها بأنها كانت بمثابة "المدرسة الأولى" في حياته.

وأوضح غنيم خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن والدته كانت تعمل بالتدريس، وكانت حريصة للغاية على تفوقه الدراسي، لدرجة أنها لم تكن تقبل أن يحصل على المركز الثاني، بل كانت تصر دائمًا على أن يكون في المركز الأول، وهو ما زرع بداخله روح الاجتهاد والطموح منذ الصغر.

وأضاف أنه عندما التحق بكلية الطب، كانت المسافة بين الجامعة ومنزل الأسرة تصل إلى نحو عشرين كيلومترًا، ورغم ذلك كانت والدته تبذل جهدًا كبيرًا من أجله، حيث كانت تذهب بنفسها للاطمئنان عليه وتلبية احتياجاته ثم تعود إلى المنزل، في صورة تعكس حجم اهتمامها ودعمها له خلال سنوات دراسته.

وأشار الفنان إلى أن والدته ظلت بجانبه في أصعب مراحل حياته، حيث ساعدته في رعاية أبنائه، إذ بقيت لمدة عام كامل تخدم أحفادها رغم تقدمها في السن الذي تجاوز الثمانين عامًا.

وتابع غنيم أن والدته تعرضت لاحقًا لكسر في الحوض جعلها غير قادرة على الحركة، لكنه أصر على أن تبقى في منزله ليرعاها بنفسه، رغم أنه كان يعيش بمفرده مع أبنائه الثلاثة.

واختتم حديثه بتأثر شديد، مؤكدًا أن فضل والدته عليه لا يمكن أن يُرد، لافتًا إلى أنه كان أحيانًا يستيقظ ليلًا ويقبل قدميها وهي نائمة تقديرًا لما قدمته له طوال حياته

محمد غنيم إيقاف محمد غنيم الفنان محمد عنيم نقابة المهن التمثيلية أشرف زكي

