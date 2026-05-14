ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية في مهرجان كان السينمائي 2026

لفتت الفنانة ياسمين صبري الأنظار خلال ظهورها في فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ79، بإطلالة أنيقة اتسمت بالبساطة والفخامة في آنٍ واحد.

وظهرت ياسمين بفستان طويل باللون الذهبي بدون أكمام، جاء بتصميم ضيق أبرز رشاقتها، مع طبقات ذهبية زادت من تميز الإطلالة، ونسّقت معه مجوهرات ناعمة، واعتمدت تسريحة شعر منسدل ومكياج هادئ أبرز ملامحها.

وتقام فعاليات مهرجان كان السينمائي في الفترة من 12 إلى 23 مايو 2026 بمدينة كان الفرنسية، بمشاركة 22 فيلمًا يتنافسون على جائزة السعفة الذهبية، برئاسة لجنة تحكيم يقودها المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك، فيما افتتح المهرجان هذا العام بالفيلم الفرنسي “La Vénus Électrique” للمخرج بيير سلفادوري.

غياب ياسمين صبري عن دراما رمضان ٢٠٢٦

وعلى صعيد آخر، تغيبت ياسمين صبري عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026، بعد ظهورها في رمضان 2025 من خلال مسلسل “الأميرة - ضل حيطة”، الذي حقق نجاحًا وقت عرضه، كما انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد “مطلوب عائليًا” بمشاركة عدد من النجوم