اللي يرفع قيمتك .. ياسمين صبري توجه رسالة لمتابعيها

وجهت الفنانة ياسمين صبري رسالة لـ متابعيها، تتحدث خلالها عن تطور الإنسان وإستمرارية في السعي .

ياسمين صبري

وكتبت ياسمين صبري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"ما يرفع قيمة الإنسان هو استمرارية التطور، أن يعتني ببناء ذاته، ويهذب طباعه، ويرتقي بفكره وذائقته، فتلقاه كل مرة بصورة أعمق وأجمل، كأنه يرفض الثبات ويسعى للتحسن في كل مرحلة شخصية تنمو وتزدهر بلا ركود".

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» مجموعة من الصور من رحلتها الأخيرة إلى مدينة مرسى علم، والتي تزامنت مع تصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد «نصيب».

وظهرت ياسمين في الصور خلال جولة ترفيهية إلى جانب لقطات من كواليس التصوير، وأرفقت المنشور بتعليق قالت فيه: «الله يا مصر»، في إشارة إلى إعجابها بالأجواء والمناظر الطبيعية هناك.

وانتهى فريق العمل مؤخرًا من تصوير المشاهد الأخيرة للفيلم، تمهيدًا لبدء عمليات المونتاج والمكساج، استعدادًا لطرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

كما تم تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم في مدينة الغردقة، مع التركيز على إبراز الطبيعة الساحلية والمعالم الجمالية التي تتميز بها المدن المصرية، في إطار دعم الترويج السياحي.

فيلم نصيب

ويضم فيلم «نصيب» نخبة من الفنانين، أبرزهم ياسمين صبري، معتصم النهار، خالد سرحان، ورحمة أحمد، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج الباتروس