معهد الفيلم البريطاني: هيام عباس أصبحت أبرز الوجوه العربية في السينما الأوروبية

أعلن معهد الفيلم البريطاني عن عرض 8 أفلام بريطانية في الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي، في خطوة تعكس تصاعد مكانة السينما البريطانية في أرقى المحافل السينمائية عالميا.

وتتنوع الأفلام المشاركة بين الدراما النفسية، السينما المستقلة، والأفلام الاجتماعية، وتقدم تجارب بصرية طموحة بمشاركة نخبة من النجوم مثل كريستينا هندريكس، جو لوك، وهيام عباس، إلى جانب مواهب شابة في بريطانيا وأوروبا.



وأشار المعهد إلى أن هذه الأعمال تجسد الإبداع والتنوع الثقافي في السينما البريطانية، حيث تستكشف موضوعات مثل الهوية، الانتماء، والعلاقات الإنسانية عبر أساليب تتراوح بين الواقعية والابتكار.



وتميز البرنامج بحضور عربي قوي من خلال مشاركة هيام عباس، التي أصبحت واحدة من أبرز الوجوه العربية في السينما الأوروبية والأمريكية.



كما أثارت مشاركة جو لوك اهتماماً كبيراً بعد نجاحه في الدراما الشبابية، فيما تعود كريستينا هندريكس إلى الساحة الأوروبية عبر أداء عاطفي متقن.