الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

للمرة الأولى في تاريخه.. اتحاد الكرة يهنئ نادي أبوقير للأسمدة لتأهله للدوري الممتاز

إسلام مقلد

يهنئ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، نادي أبو قير للأسمدة ومجلس إدارته وجهازه الفني ولاعبيه وجماهيره بمناسبة صعوده إلى الدوري الممتاز.

حسم فريق أبوقير للأسمدة بقيادة المدير الفني أمير عزمي مجاهد رسميا تأهله إلى الدوري المصري الممتاز، وذلك  للمرة الأولى في تاريخه.

وحسم نادي أبو قير للأسمدة تأهله إلى الدوري الممتاز الموسم الجديد بعد الفوز على فريق راية بنتيجة 4ـ0 في المباراة التي أقيمت بينهما في الدولة الأخيرة من بطولة دوري المحترفين.

وبتأهل فريق أبو قير للأسمدة يكون اكتمل عقد المتأهلين إلى بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، بعد حسم فريق القناة وفريق بترول أسيوط التأهل في الجولات السابقة.

ويعد أبو قير للأسمدة أحد أبرز أندية الشركات في مصر، حيث تأسس عام 1976 ويتبع شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ويتخذ من محافظة الإسكندرية مقرا له.

وخطف الفريق الأنظار خلال مشواره في مسابقات الدرجات الأدنى، حيث كان قريبا في أكثر من مناسبة من الصعود إلى الدوري الممتاز قبل أن يفقد الفرصة في الأمتار الأخير.

وقدم أبو قير للأسمدة مستويات قوية خلال الموسم الحالي، نجح من خلالها في حجز مقعده في الدوري الممتاز من دوري المحترفين، ليحقق إنجازا تاريخيا يضاف إلى مسيرة النادي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/ 2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

