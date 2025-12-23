سيراميكا كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير

تأهل فريق سيراميكا كليوباترا لدور ال16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز عل أبو قير الأسمدة بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما منذ قليل ضمن منافسات دور ال32 من البطولة.



سجل أيمن موكا هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 108.

وجاء الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 112 عن طريق صديق أوجولا.

وانتهت أحداث المباراة بوقتها الأصلي والإضافي (120 دقيقة) بفوز سيراميكا كليوباترا على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0،ليتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر.

خاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - جاستس آرثر - رجب نبيل - محمد عادل .

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا - محمد صادق - كريم نيدفيد - صديق إيجولا.

خط الهجوم: مروان عثمان.