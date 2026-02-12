قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

ديانج
ديانج
رباب الهواري

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تفاصيل جديدة ومهمة بشأن مستقبل المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب أبلغ إدارة القلعة الحمراء برفضه التام لكل العروض المقدمة من أجل تجديد عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح عبد الجواد أن ديانج اتخذ قراره بشكل نهائي، مفضلًا إنهاء مشواره مع الأهلي في موعده، وعدم الدخول في أي مفاوضات جديدة تتعلق بالتمديد، رغم رغبة النادي في استمراره باعتباره أحد العناصر الأساسية داخل الفريق.

رغبة قوية في الاحتراف الأوروبي

وأشار عبد الجواد، خلال تصريحاته عبر قناة “أون سبورت”، إلى أن اللاعب المالي يمتلك رغبة واضحة في خوض تجربة احترافية جديدة خارج مصر، واضعًا الدوريات الأوروبية على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن ديانج وجّه الشكر لإدارة الأهلي على الفترة التي قضاها داخل النادي، مؤكدًا تقديره الكبير للجماهير ولكل ما حققه بقميص الفريق، إلا أن حلم الاحتراف الأوروبي هو المحرك الأساسي وراء قراره، خاصة أنه يرى أن الوقت مناسب للعودة إلى القارة العجوز وتحدي نفسه في مستوى أعلى.

وفي ظل هذا القرار، يجد الأهلي نفسه أمام موقف صعب، حيث بات رحيل اللاعب مجانًا في نهاية الموسم أمرًا واردًا، ما لم ينجح النادي في إيجاد حل يضمن الاستفادة من اللاعب قبل نهاية عقده.

حقيقة مفاوضات الزمالك
 

وعن الأنباء المتداولة بشأن إمكانية انتقال ديانج إلى الزمالك، كشف عبد الجواد أن هناك بالفعل محاولات من أحد رجال الأعمال المنتمين للقلعة البيضاء لجس نبض اللاعب وإقناعه بالانضمام للزمالك بعد نهاية عقده.

لكن الإعلامي أكد أن رد ديانج جاء حاسمًا ومحترمًا لتاريخه مع الأهلي، حيث شدد على أنه في حال قرر الاستمرار داخل مصر فلن يلعب لأي نادٍ آخر غير الأهلي، ليغلق بذلك الباب تمامًا أمام أي سيناريو يربطه بالانتقال إلى المنافس التقليدي.


 

ديانج الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

زيت بذور العنب.. دعم يومي لصحة القلب والبشرة
منة فضالي تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام
سير السعودية
لعشاء مميز..بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة
