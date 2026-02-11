أمير هشام: مفاوضات متقدمة بين ديانج والأهلي .. تفاصيل

فجر الإعلامي امير هشام مفاجاة بشأن تجديد مفاوضات الاهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ واليوديانج لتحديد عقدة مع الاهلي

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي اكس :" خاص .. مفاوضات متقدمة في المرحلة الحالية يقودها الكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس ادارة النادي الاهلي مع اليو ديانج لتجديد تعاقده مع الفريق.".



وقال توم ساينتفينت في لقائه عبر “زووم”، ببرنامج "الكلاسيكو" الذي تقدمه الإعلامية سهام صالح بقناة ON E: "ديانج لديه إمكانيات مذهلة.. هو عنصر أساسي في منتخب مالي وهو قائد المنتخب.. وبكل تأكيد الأهلي سيخسر ديانج على الصعيد الفني".

وتابع: "أنا واثق من نجاح ديانج مع فالنسيا، سينفجر هناك وسيتألق في إسبانيا.. عرض تاريخي لا يتكرر كثيرًا وشيء جيد أنه يخرج من الأهلي لـ فالنسيا هذا يحسب للأهلي".