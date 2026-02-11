قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
صمت جوارديولا يثير القلق في الاتحاد.. هل يعيش مانشستر سيتي الأسابيع الأخيرة لمدرب صنع تاريخ النادي؟
احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لقانون المرور
مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز
لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط
عمدة سياتل تتمسك باحتفالات “المـ.ـثلية” في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا
سباق لا يعترف بالهدنة.. سيتي يطارد وآرسنال يتمسك وليفربول يبحث عن نفسه في جولة مفصلية بالبريميرليج
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
رياضة

أمير هشام: مفاوضات متقدمة بين ديانج والأهلي .. تفاصيل

اليوديانج
اليوديانج
منار نور

فجر الإعلامي امير هشام مفاجاة بشأن تجديد مفاوضات الاهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ واليوديانج لتحديد عقدة مع الاهلي

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي اكس :" خاص .. مفاوضات متقدمة في المرحلة الحالية يقودها الكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس ادارة النادي الاهلي مع اليو ديانج لتجديد تعاقده مع الفريق.".


وقال توم ساينتفينت في لقائه عبر “زووم”، ببرنامج "الكلاسيكو" الذي تقدمه الإعلامية سهام صالح بقناة ON E: "ديانج لديه إمكانيات مذهلة.. هو عنصر أساسي في منتخب مالي وهو قائد المنتخب.. وبكل تأكيد الأهلي سيخسر ديانج على الصعيد الفني".

وتابع: "أنا واثق من نجاح ديانج مع فالنسيا، سينفجر هناك وسيتألق في إسبانيا.. عرض تاريخي لا يتكرر كثيرًا وشيء جيد أنه يخرج من الأهلي لـ فالنسيا هذا يحسب للأهلي".

اليو ديانج الاهلي سيد عبد الحفيظ

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

حواوشي
حواوشي
حواوشي

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

