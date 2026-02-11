تنظيم معرض خيري للملابس لدعم 750 طالبا بالزقازيق

اكد احمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية أنه تحت رعاية المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، وإشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية، نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع جامعة الزقازيق معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا لدعم (750) طالب بجامعة الزقازيق فى محافظة الشرقية.

وأضاف أنه جاء ذلك بحضور الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان النحاس، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب عدد من عمداء ووكلاء الكليات بجامعة الزقازيق.

وأشار وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية إلي أن المعرض شمل (3000) قطعة من الملابس الجديدة والتى تلائم جميع الطلبة وذلك تزامنًا مع دخول العام الدراسي الثانى.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية أن تنظيم المعرض ياتى فى اطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غيرالقادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

واختُتمت الفعالية بتوزيع الملابس الجديدة وسط أجواء مبهجة رسمت البسمة على وجوه الطلاب، في مشهد يعكس تكامل جهود الدولة ومؤسساتها لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز العدالة الاجتماعية.