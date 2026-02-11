هاني عازر يؤدى اليمين الدستورية وزيرًا لشئون المجالس النيابية

أدى المستشار هاني حنا عازر، اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتولي منصب وزير شؤون المجالس النيابية ضمن التشكيل الوزاري الجديد.



واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أعضاء الحكومة الجديدة، عقب أدائهم اليمين الدستورية، في أول لقاء رسمي لهم بعد توليهم مهامهم.

يأتي الاجتماع في إطار حرص الرئيس على توجيه الحكومة الجديدة وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والخدمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومواصلة تنفيذ خطط التنمية الشاملة.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو التالي:

- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

- الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

- الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزيرًا للصحة والسكان.

- المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير، وزيرًا للنقل.

- الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس، وزيراً للتنمية المحلية والبيئة.

- الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

- المهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشاوي، وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- الدكتور محمد فريد محمد صالح، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.

- ضياء يوسف رشوان أحمد، وزيرًا للدولة للإعلام.

- الدكتور صلاح محمد سعيد محمود سليمان، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.

- المستشار هاني حنا سدره عازر، وزيرًا لشئون المجالس النيابية.

- المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف، وزيرًا للعدل.

- حسن رداد إبراهيم السيد، وزيراً للعمل.

- الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، وزيرًا للثقافة.

- الدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

- جوهر نبيل جوهر محمد، وزيرًا للشباب والرياضة.

- المهندس خالد هاشم علي ماهر، وزيرًا للصناعة.

- السفير محمد أبو بكر صالح فتاح، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية.

- الدكتور وليد عباس عبد القوي عثمان، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية.

- المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق.

- الدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي.