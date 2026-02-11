قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
ميسي يرفع القيمة إلى 1.45 مليار دولار.. إنتر ميامي يتحول من مشروع طموح إلى إمبراطورية تجارية تتصدر الدوري الأمريكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تلجأ كثير من الأسر إلى شراء البقوليات بكميات كبيرة مثل الأرز، العدس، الفول، الحمص، والفاصوليا، وتخزينها لشهور.

لكن ما لا تدركه بعض السيدات أن طريقة التخزين الخاطئة قد تحول هذه الأطعمة الجافة إلى بيئة مثالية للعفن والحشرات، ما يؤدي إلى تلفها وخسارة المال، بل وقد يسبب مشكلات صحية خطيرة، للشيف منى بهاء.

فما الأخطاء الشائعة فى تخزين البقوليات؟ وكيف نحمي مخزون البيت من التلف؟

أولًا: التخزين في أكياس بلاستيكية خفيفة

أحد أكثر الأخطاء انتشارًا هو ترك البقوليات داخل الأكياس البلاستيكية التي تُشترى بها من السوق.

هذه الأكياس:

  • غير محكمة الإغلاق
  • تسمح بدخول الهواء والرطوبة
  • لا تمنع تسلل الحشرات الصغيرة

الرطوبة تحديدًا هي العدو الأول للبقوليات، لأنها تخلق بيئة مناسبة لنمو الفطريات والعفن.

الحل:
نقل البقوليات فور شرائها إلى علب زجاجية أو بلاستيكية سميكة محكمة الغلق.

ثانيًا: وضعها في مكان رطب أو بجوار البوتاجاز

تخزين الحبوب بالقرب من مصادر الحرارة أو في أماكن مرتفعة الرطوبة مثل أسفل الحوض يؤدي إلى:

تكثف بخار الماء داخل العبوة

تغير رائحة الحبوب

ظهور بقع بيضاء أو سوداء علامات عفن

يفضل تخزين البقوليات في مكان:

جاف

جيد التهوية

بعيد عن أشعة الشمس المباشرة

ثالثًا: عدم فحص البقوليات قبل التخزين

كثيرون يضعون الكيس كما هو داخل العلبة دون التأكد من خلوه من:

حبوب مكسورة

شوائب

بيض حشرات دقيق جدًا غير مرئي

وجود حبة مصابة واحدة قد يؤدي إلى انتشار السوس داخل الكمية كلها خلال أسابيع.

نصيحة مهمة:
افردي البقوليات على صينية قبل التخزين وافحصيها سريعًا، ويمكن تعريضها للشمس ساعة لضمان التخلص من أي رطوبة.

رابعًا: خلط القديم بالجديد

من الأخطاء التي تسبب انتشار الحشرات بسرعة هو خلط كمية جديدة بكمية قديمة دون تنظيف العبوة.

إذا كانت الكمية القديمة تحتوي على بيض حشرات غير ظاهر، فسوف تنتقل العدوى للكمية الجديدة.

الأفضل:

  • إنهاء الكمية القديمة أولًا
  • غسل وتجفيف العبوة جيدًا
  • ثم تخزين الكمية الجديدة

خامسًا: تجاهل علامات التلف المبكر

ظهور:

  • رائحة غريبة
  • حبيبات متكتلة
  • خيوط دقيقة داخل الحبوب
  • ثقوب صغيرة في الحبوب
  • كلها إشارات واضحة لوجود سوس أو بداية  .                                                            

تناول بقوليات مصابة قد يسبب:

  • اضطرابات هضمية
  • حساسية
  • آلام معدة
  • قيء أو إسهال

هل يمكن إنقاذ البقوليات المصابة بالسوس؟

في حالة الإصابة الخفيفة جدًا، يمكن تعريضها للشمس عدة ساعات ثم تنظيفها جيدًا،
لكن إذا كان الانتشار واضحًا، فالأفضل التخلص منها فورًا حفاظًا على الصحة.

طرق طبيعية تحمي البقوليات من الحشرات

هناك طرق تقليدية فعالة تستخدمها الجدات منذ سنوات، مثل:

وضع فصوص ثوم داخل العبوة

  • إضافة ورق لورا
  • وضع حبات فلفل أسود صحيحة
  • تخزينها في الثلاجة في الصيف
  • هذه الطرق تساعد في تقليل فرص ظهور السوس.

مدة تخزين البقوليات

في الظروف المثالية يمكن تخزين البقوليات الجافة من 6 أشهر إلى عام،
لكن بشرط:

  • إحكام الغلق
  • عدم وجود رطوبة
  • فحصها دوريًا
البقوليات العفن والحشرات طرق طبيعية تحمي البقوليات من الحشرات الأرز العدس الفول أسعار السلع الغذائية ارتفاع أسعار السلع الغذائية

