أحباب الرحمن وعرسان الجنة.. القصة الكاملة لأب فقد أبناءه الثلاثة في حريق شقة

شهدت قرية شبرا بابل بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، حالة من الصدمة والوجيعة بين الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة ثلاثة أبناء من أفراد أسرة واحده من القرية نتيجة حريق بشقة سكنية بالقاهرة مما اودي بحياتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



في المقابل نعي الاب محمد عبد الله رحيل ابنائه الثلاثة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فس بوك بتدوينه تضمنت عده عبارات موجعه جاء أهمها « رحل أحباب الرحمن وعرسان الجنان ابنائي ليلي وزين ويونس ..نسالكم الدعاء لهم بالرحمه والمغفره ».

نعي رحيل مفاجىء

في المقابل أعلن كبار الأسرة بأنه سيتم دفن الأطفال الثلاثة بمسقط رأسهم بقرية شبرابابل من خلال الإعلان عن نعي رحيلهم وجاء نصه :لله الأمر من قبل ومن بعد ..توفوا الي رحمة الله تعالي

عصافير الجنه الثلاثه

ليلي محمد احمد عبدالله

زين محمد احمد عبدالله

يونس محمد احمد عبدالله

أبناء الاستاذ / محمد احمد عبدالله وجدهم الاستاذ / احمد محمد عبدالله والعمده / حموده محمد عبدالله وعمهم الدكتور / علي احمد عبدالله ..وصلاة الجنازه عند وصول الجثامين بالجامع الكبير.

وداع عصافير الجنه



جدير بالذكر أن الحريق نشب في شقتهم بالقاهرة خلال وجود الأم خارج المنزل لشراء بعض المستلزمات، وعند عودتها وجدت الشقة مشتعلة وبداخلها الصغار الثلاثة.