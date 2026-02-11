قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تؤكد رفضها القاطع لسياسات الاستيطان والضم الإسرائيلية
عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

جيفري إبستين
جيفري إبستين
محمد إبراهيم

لم يعد اسم جيفري إبستين مجرد مرادف لفضائح جنسية مدوية أو شبكات ابتزاز طالت نخب المال والسياسة في الولايات المتحدة والعالم، بل بات وفق وثائق كُشف عنها حديثا عنوانا لشبكة أعمق وأكثر ظلاما، ارتبطت بأحداث مفصلية هزت الشرق الأوسط وأسقطت دولا في أتون الفوضى والاقتتال منذ عام 2011.

السطو على أصول ليبيا المجمدة

ففي أحدث فضائح عالم إبستين، كشفت وثيقة أفرج عنها مؤخرا، أن أحد شركاء جيفري إبستين يدعى جريج براون، قد وضع خططا عام 2011، مع رجل الأعمال الأمريكي إبستين للوصول إلى الأصول السيادية الليبية المجمدة والحصول عليها، وذلك بدعم من مسؤولين سابقين في الاستخبارات البريطانية والإسرائيلية، مستغلين في ذلك حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا جراء الأحداث التي وقعت حينها.

السطو على أصول ليبيا المجمدة

زعزعة استقرار مصر و6 دول شرق أوسطية

وتتضمن الوثائق المفرج عنها أيضا مراسلات عبر البريد الإلكتروني عام 2014 بين إبستين ومؤسس شركة بالانتير ويدعى بيتر ثيل، تظهر أن إبستين وثيل ناقشا استراتيجية تهدف إلى زعزعة استقرار عدد من دول الشرق الأوسط من بينها مصر والعراق وإيران وليبيا وسوريا وفلسطين ولبنان، وفي إحدى الرسائل، ينقل عن ثيل قوله: «كلما زاد حجم الفوضى، مع وجود عدد كبير من الأطراف المتصارعة، قل ما سيتعين علينا القيام به».

زعزعة استقرار مصر و6 دول شرق أوسطية

فوضى مقصودة بالشرق الأوسط

الوثائق الجديدة، التي تم الإفرج عنها مؤخرا، تشير إلى أن ما شهدته هذه الدول لم يكن انفجارا عشوائيا للأحداث، (بل فوضى مدارة ومخططا لها، جرى تغذيتها عبر قنوات تمويل مشبوهة)، واتصالات غير رسمية، ودعم غير معلن لقوى متصارعة، في لحظة تاريخية اتسمت بالهشاشة السياسية والانقسام المجتمعي نتج عنها إشعال صراعات داخلية.

الشرق الأوسط

استغلال شعارات الإصلاح والديمقراطية

الأخطر في هذه الوثائق أنها تظهر كيف جرى استغلال (شعارات الإصلاح والديمقراطية كغطاء لتدمير الدول من الداخل)، وتحويل المجتمعات إلى ساحات صراع مفتوحة، بينما كانت شبكات المال والنفوذ تحصد المكاسب السياسية والاقتصادية على أنقاض الأوطان.

فوضى الشرق الأوسط

وسيط الظل لدائرة نفوذ دولية

الوثائق لا تقدم إبستين كفاعل منفرد، بل واجهة مالية وشبكة ربط داخل منظومة دولية أوسع، ضمت شخصيات نافذة ومراكز نفوذ استخدمت (الفوضى كأداة لإعادة رسم خرائط النفوذ والسيطرة)، ووفق ما ورد، فإن إبستين لعب دور الوسيط الذي يتحرك في الظل، بعيدا عن المساءلة، مستفيدا من حماية علاقاته ونفوذه داخل الدوائر الغربية.

جيفري إبستين

وثائق جيفري إبستين، بما تحمله من دلائل خطيرة، تكشف أن ما حدث لمنطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011 لم يكن قدرا محتوما ولا نتيجة غضب شعبي فحسب، بل كانت نتاج تلاعب متعمد بشعوب ودول، عبر شبكات نفوذ عملت في الظل بلا محاسبة، فمن يحاسب المنظومة التي صنعت إبستين، واستخدمته، ثم تركت المنطقة غارقة في الدم والخراب؟.

جيفري إبستين إبستين الشرق الأوسط أصول ليبيا المجمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

ابراهيم حسن

أنت الخسران .. إبراهيم حسن يُوجّه نصيحة لـ إمام عاشور

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

ترشيحاتنا

الشامي

الشامي يوجه رسالة غامضة: نجاحي لا يؤذي أحدا.. بلاش تؤذوني

وائل جسار

يميل الى الخجل.. وائل جسار يمدح فضل شاكر

مسلم

بعد 5 سنوات.. مسلم يعلن انتهاء أزمته مع المنتج ويطرح أغنية كل أسبوع

بالصور

طريقة عمل الحواوشي في 20 دقيقة فقط.. وصفة سريعة بطعم المحلات

طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع.. حقيقة أم خدعة؟ طبيب يحسم الجدل

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

جيفري إبستين
جيفري إبستين
جيفري إبستين

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد