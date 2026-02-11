فى ذكراه.. لماذا حصرت الدراما الملك فاروق الأول في صورة "زير نساء وسلطوي"

برغم من تناول عدد من الأعمال الفنية شخصية الملك فاروق، إلا أنه مازال هناك الكثير من التفاصيل التى لم يكشف عن التاريخ حتى الآن، خاصة أن معظم الأعمال الفنية التى قدمت هذه الشخصية جاءت سلبية ولم تقدمها بشكل حيادي، سواء كان ظالما أو مظلوما سوى عمل واحد ، حاولت من خلال الدكتورة لميس جابر أن تقدمه بالشكل الدقيق وكما يقول التاريخ ولكنها تعرضت العديد من الانتقادات.

واليوم في ذكرى ميلاده نرصد أهم الأعمال الفنية التي تناولت صورة الملك فاروق على الشاشة.

مسلسل "صاحب الجلالة الحب"

كان المخرج الراحل حسن الإمام أول من جرؤ وأسند دور الملك فاروق إلى ممثل مغمور في مسلسل "صاحب الجلالة الحب" الذي عرض في بداية الثمانينات عن قصة الصحفي مصطفى أمين وكان الفنان محمد وفيق أول ممثل معروف يتقمص شخصية الملك فاروق في مسلسل "الكهف والوهم والحب" الذي أخرجه وفيق وجدي عن نص للروائي محمد جلال.

ويعتبر الفيلم الكوميدى "يا مهلبية يا" للمخرج شريف عرفة، أول فيلم عربى تظهر فيه شخصية الملك فاروق والتي أداها الفنان حسن كامى، وظهرت شخصية الملك فاروق فى مسلسل "زمن الحب الضائع"، بعد أن أسند المخرج وفيق وجدى الدور إلى الممثل الصاعد بسام رجب.تيم الحسن :

وهو عرض في رمضان سنة 2007 وهو مسلسل تاريخي من إنتاج سعودي يجسد حقبة حكم الملك فاروق الأول آخر من حكم مصر من أسرة محمد علي مؤسس مصر الحديثة، والذي ورث عرش مصر عن أبيه الملك فؤاد وانتهى حكمه بقيام ثورة يوليو 1952 ونفي الملك فاروق إلى خارج مصر، يصور المسلسل الملك فاروق صبيا حتى مرحلة اعتلائه العرش خلفاَ لأبيه، ثم الحاشية التي التفت حولة وحولته من ملك محبوب من شعبه لاتخاذه مواقف وطنية ضد الإنجليز إلى ملك مكروه مشوش التفكير مما أدى إلى اهتزاز صورته أمام شعبه، ولكن المسلسل يحاول عرض مواقف إنسانية للملك كشخص عادي له مشاعره وانفعالاته الإيجابية منها والسلبية ومراحل تحوله داخل القصر الذي أضر بصورته أمام الناس وحولته الصحافة الي رجل يجري وراء نزواته وملذاته دون النظر إلى الشعب.

وائل نور في رد قلبي

قدم الفنان وائل نور شخصية "الملك فاروق" ولكن فى إطار هامشى حيث كان يرصد العمل قصة حب انجى اينة الباشا وعلى ابن الجناينى، وذلك قبل اندلاع ثورة 23 يوليو ويكشف العمل أيضا كيف كانت هذه الفترة تتسم بالظلم للمواطن المصرى البسيط خاصة مع وجود فوارق اجتماعية ومادية.

بسام رجب في أم كلثوم

ويتناول المسلسل قصة حياة المطربة الكبيرة أم كلثوم وقصة صعودها إلى النجاح والشهرة وما عانته من صعوبات وعوائق وضعت في طريقها، كما إنه يتناول جانبًا من الحياة السياسية السائده في تلك الفترة كخلفيه للأحداث ويظهر بسام رجب فى عدد من المشاهد بدور "الملك فاروق" ودوره كملك فى الفنون والابداعات المختلفة، وكتب المسلسل محفوظ عبد الرحمن وأخرجه إنعام محمد علي وقام ببطولته صابرين والتي أدت شخصية أم كلثوم وحسن حسني وأحمد راتب ونخبة من الفنانين.

أحمد الفيشاوي – الجماعة

مسلسل تلفزيوني درامي سياسي من تأليف وحيد حامد وإخراج المخرج السينمائي محمد ياسين ومن إنتاج كامل أبو علي. وتدور أحداثه عن حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين التي أسسها.

حسام فارس - ملكة فى المنفي

الفنان حسام فارس جسد شخصية الملك فاروق فى مسلسل "ملكة فى المنفى" الذى دارت أحداثه حول حياة الملكة نازلى بداية من زواجها من الملك فؤاد واختيار البريطانيين له ليحكم مصر، وكيف استخدمها كواجهة حضارية أثناء رحلته التاريخية إلى أوروبا عام 1972 لتتحدث عنها كل الصحف الفرنسية والإنجليزية وتعلن عن انتهاء عصر الحريم فى مصر على الرغم من أنها كانت فى مصر فى شبه عزلة عن مجريات الأمور، وكذلك دورها فى تثبيت ابنها الملك فاروق على العرش بعد وفاة والده، وهو من بطولة نادية الجندى ومن إخراج محمد زهير رجب ووائل فهمى عبد الحميد، وقصة وسيناريو وحوار راوية راشد.

حسام الجندي – كاريوكا

قدم الممثل حسام الجندي دور الملك فاروق فى مسلسل "كاريوكا" الذي يتناول السيرة الذاتية للفنانة تحية كاريوكا، ومشوارها الفني مستعرضا حياتها الشخصية ويظهر فى خطوط الأحداث علاقته بالسياسة ومراحل الحكم فى مصر، بداية من حكم الملك فاروق مرورًا بعيد الناصر والسادات، وهو من إنتاج عام 2012 ومن إخراج عمر الشيخ وتأليف فتحى الجندى، وأدت دور تحية كاريوكا الفنانة وفاء عامر.

فاروق الفيشاوي في "امرأة هزت عرش مصر"

وهو من بطولة نادية الجندي وفاروق الفيشاوي ومحمود حميدة وإبراهيم يسري وعزت أبو عوف وجيهان فاضل.

يجد الملك فاروق نفسه مذعنًا لتنفيذ أوامر الإنجليز بتعيين مصطفى النحاس رئيسا للوزارة.

وفي أثناء رحلته إلى القصاصين يصاب في حادث تصادم، ويتعرف على الطبيب يوسف رشاد وزوجته نهى، ويعجب بالمرأة، ويلحقها بالعمل في القصر كوصيفته، تحاول نهى الصعود اجتماعيا من خلال ضعف شخصية الملك، خاصة بعد أن يتم تكليف الزوج بتكوين الحرس الحديدي. والذي من خلاله يتم اكتشاف كل من الضابط المستهتر مصطفى كمال والضابط أنور السادات. تنفصل نهى عن زوجها ويطردها الملك، فتغدو عشيقة لمصطفى كمال. تنادي بالوقوف ضد الملك، وتعمل على تكوين خلية سرية مع الضباط الأحرار الذين تساعدهم، حتى تنقذ الثورة من المخاطر.