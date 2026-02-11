6 غيابات لـ الأحمر.. موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي فى كلاسيكو الدوري والقناة الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع دراويش مصر النادي الإسماعيلي، في قمة كلاسيكية، مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الـ 14 المؤجلة لمنافسات بطولة الدوري المصري، ذلك على ملعب برح العرب بالإسكندرية، حيث يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الأخير الـ 21، برصيد 10 نقاط.

الأهلى يغلق صفحة دوري أبطال أفريقيا مؤقتاً

أغلق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، صفحة مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت، بعد انتهاء مباراة شبيبة القبائل الجزائري بالتعادل السلبى، في إطار تركيز الجهاز الفني بقيادة ييس توروب على الاستحقاقات المحلية المقبلة، وعلى رأسها مواجهة الإسماعيلى في بطولة الدوري المصري.

ويهدف الجهاز الفني للأهلي لتحويل تركيز اللاعبين بشكل كامل إلى منافسات الدوري، من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب، ومواصلة المنافسة على اللقب بعد التعادل مع البنك الاهلى 1-1، خاصة في ظل ضغط المباريات وتعدد البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الفترة الحالية.

قائمة غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

تشمل قائمة غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي كلا من: «أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيجيه»، لمعاناة الثنائي من الإصابة، فيما يغيب أحمد عيد للإيقاف لحصوله على بطاقة صفراء ثالثة.

كما يغيب إمام عاشور لإيقافه لمدة أسبوعين بقرار من مجلس إدارة النادي، لغيابه عن السفر رفقة بعثة الفريق لرحلة تنزانيا لمواجهة فريق يانج أفريكانز، وكذلك محمد سيحا وهادي رياض لأسباب فنية.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم والقنوات

تنطلق صافرة حكم مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة الأهلى والإسماعيلى بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، ويعلق على مباراة الأهلي والإسماعيلي، أيمن الكاشف.

حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي التي تقام بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء.

ـ حكم ساحة: محمود وفا.

ـ حكم مساعد أول: محمد عاطف الزناري.

ـ حكم مساعد ثاني: محمد محمود لطفي.

ـ حكم رابع: هيثم عثمان.

ـ حكم فيديو: محمود الدسوقي.

ـ حكم مساعد فيديو: إسلام أبو العطا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي في صدام الدوري المصري

وفقا لما طبقه الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأحمر، في التدريبات الأخيرة، فمن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي، كالتالي:

ـ حارس المرمى: محمد الشناوي.

ـ خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا (كريم فؤاد)، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

ـ خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

ـ خط الهجوم: حسين الشحات، أشرف بن شرقي، كامويش.