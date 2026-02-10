قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي فى كلاسيكو الدوري والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء منتظر من جماهير الفريقين.

 وتُقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الجديدة من المسابقة المحلية.


 

وتأتي هذه المباراة في توقيت مهم بالنسبة للأهلي، الذي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري، خاصة مع اقتراب المنافسة من مراحل حاسمة. وفي المقابل، يدخل الإسماعيلي اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق البطولة، من أجل تحسين وضعه والابتعاد عن مناطق الخطر.


 

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة إثارة كبيرة، في ظل التاريخ الطويل من الندية بين الفريقين، حيث تعتبر مباريات الأهلي والإسماعيلي من الكلاسيكيات المعروفة في الكرة المصرية، وغالبًا ما تحمل طابعًا خاصًا سواء داخل الملعب أو على مستوى الحضور الجماهيري والمتابعة الإعلامية.
 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

تحظى المباراة بتغطية إعلامية مميزة، حيث سيتم نقل اللقاء بشكل حصري عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

كما تُقدم القناة استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة، يضم مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، للحديث عن أبرز التفاصيل الفنية، والتشكيل المتوقع، ونقاط القوة والضعف لدى الفريقين، بالإضافة إلى تحليل مجريات اللقاء عقب نهايته


 

الأهلي الاسماعيلي دورى نايل اخبار الرياضة اخبار الاهلي

