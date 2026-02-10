بعد 4 أشهر على قرار وقف إطلاق النار.. الاحتلال يخرق الاتفاق 1,620 مرة واستشهاد 573

يواصل الاحتلال الإسرائيلي - منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى أمس الاثنين (لمدة 120 يوماً – 4 شهور) - ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

وبحسب المكتب الاعلامي لحكومة غزة ؛ فقد رصدت الجهات الحكومية المُختصة 1,620 خرقاً للاتفاق اسببت في إستشهاد 573 شهيداً و 1,553 جريحاً وإعتقال

50 شخصا .

كما بلغ إجمال شاحنات المساعدات والتجارية والوقود التي عبرت معبر رفح بإتجاه القطاع 31,178 من أصل 72,000 شاحنة مساعدات وتجارية ووقود كان متفقا عليها، بنسبة التزام (43%).

وطالب الاعلامي الحكومي الرئيس ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة؛ إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال البيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء.