الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيا من محافظة نابلس

أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 22 فلسطينيا خلال اقتحامها مدينة نابلس وعدة بلدات في المحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من حاجزي بيت فوريك شرقا وحاجز دير شرف غربا، وداهمت عدة منازل في خلة الإيمان ومخيم العين وشارع عصيرة، واعتقلت خلالها فلسطينيين اثنين.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيت دجن شرق المدينة، وداهمت عدة منازل ودمرت محتوياتها، واعتقلت 3 فلسطينيين، كما اقتحمت قرية دير الحطب واعتقلت فلسطينيا عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوب المدينة، واعتقلت 6 فلسطينيين، كما اقتحمت قوات الاحتلال اق بلدة قصرة جنوب المدينة، واعتقلت 7 فلسطينيين عقب مداهمة منازلهم وفلسطينيا من بلدة حوارة.