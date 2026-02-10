وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بمدينة نصر

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بمحافظة القاهرة، والمقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر.

جاء ذلك بحضور السيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، و باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس عبدالباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الغرف التجارية بالقاهرة ، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مناسبة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ويُقام المعرض على مساحة إجمالية تبلغ نحو 3500 متر مربع موزعة على دورين، ويستمر لمدة 10 أيام خلال الفترة من 10 إلى 19 فبراير الجاري، حيث يفتح أبوابه يوميًا أمام الجمهور من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، بما يتيح للمواطنين فرصة الحصول على السلع الأساسية بجودة عالية وتخفيضات مميزة.

ويشارك في المعرض نحو 120 عارضًا من كبرى الشركات والمنتجين، إلى جانب جناح كبير مخصص للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، لطرح مجموعة واسعة من السلع الأساسية والاستراتيجية، ومنتجات اللحوم والدواجن، والسلع الرمضانية، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن في الأسواق، فيما تتراوح نسب التخفيضات المقدمة بين 15% و30%.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في التوسع بإقامة معارض "أهلاً رمضان" على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان توافر السلع بكميات كافية والحفاظ على استقرار الأسعار، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" بمختلف الأحياء لتوفير السلع من المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيرًا إلى أن المعرض الرئيسي بمدينة نصر يأتي ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة التموين وكافة الأجهزة التنفيذية لضمان ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بما يلبي احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.

وفي سياق متصل، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على المشاركة في مختلف المبادرات الوطنية التي تستهدف التخفيف عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع وزارة التموين في تنظيم المعرض في إطار التكامل بين أجهزة الدولة، وأضاف أن الجهاز يشارك بنحو 30 مشروعًا من عملائه المتميزين في مجالات الصناعات والتعبئة الغذائية، لتقديم منتجات عالية الجودة بتخفيضات تنافسية تلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين.