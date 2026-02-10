مصرع شخص وإصابة 25.. الصور الأولي لحادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوي| شاهد



لقى شخص مصرعه وأصيب 25 آخرين بين كدمات وسحجات وجروح وكسور، نتيجة انقلاب ميكروباص على وصلة أم قمر على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات العاشر من رمضان بالشرقية.

وحصل صدي البلد علي الصور الأولي للحادث.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما دفع مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بـ20 سيارة إسعاف لنقل وإسعاف المصابين إلى المستشفيات المختلفة.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 25 آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح وكسور نتيجة الحادث، تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفيات العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثمان المتوفى.