ديني

تعاون بين الأزهر وأكاديمية البحث العلمي ومجلة نور لتقديم مسلسل كارتوني جديد

مسلسل نور وصندوق الاسرار
مسلسل نور وصندوق الاسرار
إيمان طلعت

تطلق المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المسلسل الكارتوني الجديد: "نور وصندوق الأسرار"، الذي يُعرض خلال شهر رمضان، على شاشة قناة CBC، ويقدم للأطفال تجربة فريدة، تجمع بين الخيال العلمي، والتاريخ، والمعرفة، من خلال رؤية تعليمية معاصرة، تعتمد على أحدث التقنيات.

وأكدت الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور - ومؤلفة المسلسل، أن المسلسل يهدف إلى تقديم رموز الفكر والعلم للأطفال، بأسلوب مشوق يواكب عصرهم، ويعتمد على الخيال العلمي والتكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها: الهولوجرام والذكاء الاصطناعي، لربط الطفل بالمعلومة، وتحويل المعرفة إلى متعة.

وأشار إلى أن التعاون بين المنظمة والأكاديمية يعكس حرص المؤسستين على تقديم محتوى معرفي هادف، يجمع بين القيم الإنسانية والعلمية، ويعزز وعي النشء بأهمية العلم ودور العلماء في بناء المجتمعات.

وتدور أحداث المسلسل حول: الطفل الذكي نور، الذي ينبهر باختراع عمه العبقري، وهو جهاز متطور يعمل بتقنية الهولوجرام والذكاء الاصطناعي، ويستطيع استحضار أي شخصية تاريخية أو علمية، لتظهر أمامه وتتحدث وتفكر تمامًا وفقًا لشخصيتها الحقيقية، محولًا المعرفة إلى مغامرة شيقة وملهمة للأطفال.

ومن خلال هذا الجهاز المدهش، ينطلق نور في مغامراته، بحثا عن  صندوق الأسرار، يلتقي خلالها بنخبة من كبار العلماء والمفكرين، الذين تركوا بصمة بارزة في تاريخ مصر والعالم، من بينهم: الدكتور جمال حمدان - عالم الجغرافيا الشهير، والدكتور مجدي يعقوب - جراح القلب العالمي، والدكتور فاروق الباز - عالم الجيولوجيا، والدكتور علي مصطفى مشرفة - عالم الفيزياء، والشيخ محمد عبده - عالم الدين ورائد التجديد والإصلاح.

ويقدم المسلسل هذه الشخصيات في صورة كارتونية جذابة، وبأسلوب مبسط، يناسب الأطفال، ويسعى إلى تنمية حب العلم، وتعزيز التفكير والبحث، في محاولة لتقديم قدوة حقيقية لهم، وغرس الفخر برموز العلم والفكر في نفوس النشء.

ويزيد العمل تميزًا: التتر الغنائي المميز، الذى يقدم بصوت الفنان: مدحت صالح، والذى يشارك أيضا فى بطولة المسلسل، ليضفي على المسلسل روحًا دافئة، وقريبة من قلوب الأطفال والكبار، كما يشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، من بينهم: حسام داغر، وسامي مغاوري، وحسن منصور، والأطفال: شكران حسين، وزياد الجندي، والمسلسل من تنفيذ شركة: فيرتكس، ومن إخراج: حسن نور.

ويعتبر "نور وصندوق الأسرار" مشروعًا معرفيًّا متكاملًا، يفتح أمام الأطفال أبواب العلم، ويحول التاريخ إلى مغامرة ممتعة، ويقدم محتوى هادفًا، يجمع بين الترفيه والمعرفة، ويستحق المتابعة خلال شهر رمضان.

