وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
بمناسبة شهر رمضان.. الزراعة تفتتح جناح منتجات الوزارة في جملة ماركت بالمريوطية
وزير التعليم يجري حوارا مفتوحا مع الطلاب ويؤكد اهتمامه بتنمية مهاراتهم الرقمية
مترو الزمالك يتحول إلى «جاليري» مفتوح.. أول معرض دولي للكاريكاتير داخل محطات المترو
من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟
وزير المالية: الحساب الختامي للموازنة سيعرض برؤية جديدة تعكس أثره على المواطنين والمستثمرين
بالصور

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

أسماء عبد الحفيظ

تساقط الشعر المفاجئ لا يأتي دائمًا من صبغات أو حرارة أو هرمونات كما نعتقد، في عدد كبير من الحالات، يكون السبب نقص فيتامين واحد فقط، وعند تعويضه يتوقف التساقط تدريجيًا خلال أسابيع، أي فيتامين؟ ولماذا يحدث التساقط فجأة؟ إليك الحقيقة كاملة بدون تهويل.

الفيتامين المتهم الأول: فيتامين D

فيتامين الشمس هو الأكثر ارتباطًا بتساقط الشعر المفاجئ، خاصة عند النساء، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لماذا فيتامين D خطير على الشعر؟

  • يشارك في تنشيط بصيلات الشعر
  • نقصه يدخل البصيلة في مرحلة السكون Telogen
  • النتيجة: تساقط ملحوظ عند التمشيط أو الاستحمام

معلومة مهمة: أكثر من 70% من النساء في الشرق الأوسط لديهن نقص في فيتامين D بدرجات متفاوتة.

علامات تساقط الشعر بسبب نقص فيتامين D

  • تساقط مفاجئ وكثيف بدون سبب واضح
  • ضعف عام وإرهاق
  • آلام في العظام أو المفاصل
  • تقلبات مزاجية أو حزن غير مبرر
  • تساقط بدون فراغات واضحة الشعر يخفّ كله
  • فيتامينات أخرى قد تشارك في المشكلة لكن ليست الأولى:
  • فيتامين B12: تساقط + شحوب + تنميل
  • الحديد : تساقط شديد خاصة بعد الولادة أو الرجيم
  • البيوتين: نادر النقص، لكن الإفراط فيه بلا داعٍ خطأ شائع
  • الفرق الصادم:
    فيتامين D يسبب تساقطًا مفاجئًا
    الحديد يسبب تساقطًا تدريجيًا وطويل الأمد

متى تشكّي أن السبب فيتامين وليس هرمونات؟

لا يوجد تاريخ وراثي قوي

التحاليل الهرمونية طبيعية

التساقط بدأ بعد:

  • ضغط نفسي شديد
  • التزامك بالمنزل وقلة التعرض للشمس
  • نظام غذائي فقير
  • إصابة أو تعب عام

الحل الذكي بدون عشوائية:

  •  تحليل Vitamin D – Ferritin – B12
  •  لا تتناولي مكملات قبل التحليل
  •  الجرعة يحددها الطبيب الزيادة مضرة مثل النقص
  •  التحسّن يبدأ بعد 4–8 أسابيع
  •  عودة كثافة الشعر تحتاج 3–6 أشهر

خطأ شائع يجب التوقف عنه فورًا

  •  استخدام أمبولات وشامبوهات مكثفة قبل علاج السبب
  •  الشعر لا يستجيب للعلاج الخارجي إذا كان يعاني نقصًا داخليًا
