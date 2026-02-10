نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

تساقط الشعر المفاجئ لا يأتي دائمًا من صبغات أو حرارة أو هرمونات كما نعتقد، في عدد كبير من الحالات، يكون السبب نقص فيتامين واحد فقط، وعند تعويضه يتوقف التساقط تدريجيًا خلال أسابيع، أي فيتامين؟ ولماذا يحدث التساقط فجأة؟ إليك الحقيقة كاملة بدون تهويل.

الفيتامين المتهم الأول: فيتامين D

فيتامين الشمس هو الأكثر ارتباطًا بتساقط الشعر المفاجئ، خاصة عند النساء، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لماذا فيتامين D خطير على الشعر؟

يشارك في تنشيط بصيلات الشعر

نقصه يدخل البصيلة في مرحلة السكون Telogen

النتيجة: تساقط ملحوظ عند التمشيط أو الاستحمام

معلومة مهمة: أكثر من 70% من النساء في الشرق الأوسط لديهن نقص في فيتامين D بدرجات متفاوتة.

علامات تساقط الشعر بسبب نقص فيتامين D

تساقط مفاجئ وكثيف بدون سبب واضح

ضعف عام وإرهاق

آلام في العظام أو المفاصل

تقلبات مزاجية أو حزن غير مبرر

تساقط بدون فراغات واضحة الشعر يخفّ كله

فيتامينات أخرى قد تشارك في المشكلة لكن ليست الأولى:

فيتامين B12: تساقط + شحوب + تنميل

الحديد : تساقط شديد خاصة بعد الولادة أو الرجيم

البيوتين: نادر النقص، لكن الإفراط فيه بلا داعٍ خطأ شائع

الفرق الصادم:

فيتامين D يسبب تساقطًا مفاجئًا

الحديد يسبب تساقطًا تدريجيًا وطويل الأمد

متى تشكّي أن السبب فيتامين وليس هرمونات؟

لا يوجد تاريخ وراثي قوي

التحاليل الهرمونية طبيعية

التساقط بدأ بعد:

ضغط نفسي شديد

التزامك بالمنزل وقلة التعرض للشمس

نظام غذائي فقير

إصابة أو تعب عام

الحل الذكي بدون عشوائية:

تحليل Vitamin D – Ferritin – B12

لا تتناولي مكملات قبل التحليل

الجرعة يحددها الطبيب الزيادة مضرة مثل النقص

التحسّن يبدأ بعد 4–8 أسابيع

عودة كثافة الشعر تحتاج 3–6 أشهر

خطأ شائع يجب التوقف عنه فورًا