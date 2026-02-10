قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريكة "ملياردير الجنس" تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تباين الأسهم الأوروبية مع استمرار إعلان النتائج الفصلية للشركات
أ ش أ

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تقييم المستثمرين لنتائج أعمال فصلية صدرت عن عدد من كبرى الشركات بالقارة، وذلك على خلفية تحسن المعنويات في الأسواق العالمية بوجه عام.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2%، كما انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بالنسبة نفسها، في حين ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.3%.

وعادت الثقة إلى أسواق الأسهم العالمية، مدعومة بانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عقب موجة بيع شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي.

وحققت المؤشرات الرئيسية مكاسب منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفع مؤشرا داكس وكاك 40 بأكثر من 2% لكل منهما، بينما صعد مؤشر فوتسي 100 بأكثر من 4%، بدعم من نتائج أرباح إيجابية بوجه عام.

ويواصل المستثمرون استيعاب المزيد من نتائج الأعمال الفصلية الصادرة اليوم، مع استمرار موسم الأرباح بوتيرة سريعة، فقد أعلنت مجموعة فيليبس الهولندية للتكنولوجيا الصحية عن تسجيل نتائج أفضل من المتوقع في الربع الرابع، محققة مبيعات بلغت 5.10 مليار يورو، مدعومة بارتفاع الطلب رغم زيادة الرسوم الجمركية.

كما أعلنت مجموعة كيرينج الفرنسية للسلع الفاخرة عن تراجع مبيعات الربع الرابع بأقل من التوقعات، في أول ربع مالي للرئيس التنفيذي الجديد لوكا دي ميو، الذي يسعى إلى تحقيق الاستقرار في أداء المجموعة.

وتوقعت شركة أسترازينيكا البريطانية للأدوية نموا في الأرباح والمبيعات خلال عام 2026، مدعومة بالطلب على علاجات السرطان والأدوية الحديثة، في إطار خطط التوسع في الولايات المتحدة والصين.

وأفاد بنك باركليز بارتفاع أرباحه السنوية بنسبة 12%، معلنا أهداف أداء جديدة حتى عام 2028، مع تركيزه على سوقه المحلي واستخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لخفض التكاليف.

في المقابل، أعلنت شركة بي بي البريطانية للطاقة تعليق برامج إعادة شراء الأسهم، وتوجيه السيولة الفائضة لتعزيز ميزانيتها العمومية، عقب تسجيلها خسارة في الربع الرابع بلغت 3.4 مليار دولار، مقارنة بأرباح قدرها 1.2 مليار دولار في الربع السابق.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، خلا جدول المؤشرات الأوروبية إلى حد كبير من البيانات المهمة، باستثناء ارتفاع معدل البطالة في فرنسا إلى 7.9% خلال الربع الرابع، مقارنة بـ7.7% في الربع السابق.

