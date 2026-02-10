سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مع بداية تعاملات الثلاثاء، حافظ سعر الذهب في مصر على استقراره بعد آخر ارتفاع سجله أمس، حيث شهد جرام الذهب عيار 21 زيادة بنحو 35 جنيهًا، وفقًا لتحديثات شعبة الذهب.

أسعار الذهب عالميًا اليوم الثلاثاء

سجلت البورصات العالمية انخفاضًا في سعر الذهب بقيمة 21 دولارًا للأونصة، ليصل السعر إلى 5032 دولارًا، هذا التراجع جاء بعد موجة صعود عالمية دفعت الأسعار لأعلى مستوياتها، لكنه لم يؤثر بشكل كبير على الأسعار المحلية في مصر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 7663 جنيهًا، مع إضافة مصنعية تتراوح بين 100 و150 جنيهًا، تختلف حسب كل تاجر وصائغ.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6705 جنيهات، مع إضافة مصنعية من 100 إلى 150 جنيهًا. هذا العيار يُعد الأكثر طلبًا بين المواطنين، خاصة للمستثمرين وصغار الصاغة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

ثبات نسبي لعيار 18، حيث بلغ سعر الجرام 5747 جنيهًا، مع مصنعية مماثلة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا، وتختلف بحسب الصاغة والمحل التجاري.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

استقر سعر الجنيه الذهب عند 53640 جنيهًا، ويُحسب بناءً على 8 جرامات من الذهب عيار 21، ويعد مؤشرًا مهمًا للمستثمرين في القطاع الذهبي.

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إقدام البنوك المركزية على مستوى العالم على شراء الذهب وتخزينه يُعتبر أمرًا طبيعيًا ومستقرًا.

 وأضاف ميلاد خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" عبر شاشة "صدى البلد"، أن العمليات الشرائية التي تقوم بها البنوك ليست عرضة للتقلبات، بل هي مراكز ثابتة تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي.

وأشار ميلاد إلى وجود بعض المضاربين الذين يحاولون التأثير على السوق من خلال شراء كميات كبيرة تصل إلى 10% من الكميات المتاحة في السوق، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات غير مرغوب فيها في الأسعار.

 وأكد أن هذه المضاربات تتسبب في اضطراب الأسعار، وهو ما يستدعي وجود تصحيح قوي في السوق لضبط الأسعار من جديد.

وأضاف أن الهدف من التصحيح في الأسعار، الذي قد يشمل هبوطًا حادًا في قيم المعدن الأصفر، هو تصفية كافة المضاربات التي تؤثر على الاستقرار العام للسوق.

 وأوضح ميلاد أن التعامل مع الذهب كمخزن للقيمة على المدى البعيد يعد الخيار الأفضل، حيث يضمن الأمان على الاستثمارات والمدخرات بعيدًا عن تقلبات السوق.

وفي السياق ذاته، حذر ميلاد من المخاطرة في التعامل مع الذهب من خلال المضاربات التي تهدف لتحقيق قفزات سريعة أو هبوط مفاجئ في الأسعار، وهو ما يشكل تهديدًا على المستثمرين والمشترين في السوق. 

وقال إن هذه الممارسات تعد مخاطرة لا يُنصح بها أحد، خاصة للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة أو غير مضمونة.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن السوق يشهد حاليًا حالة من الاستقرار بعد انخفاضات ملحوظة في الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الحالة قد تمهد لمرحلة جديدة من الاستقرار، لكنه أضاف أن السوق لم يسترد عافيته بعد بشكل كامل. وأوضح أن الفترة المقبلة ستكشف طبيعة التوجهات السوقية، معربًا عن أمله في أن تساهم حالة الاستقرار الراهنة في توفير قاعدة يمكن البناء عليها في المستقبل لضمان استدامة الأسعار.

