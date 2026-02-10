أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، موضحا أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5725 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا إلى 6680 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7634 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 53440 جنيها.



واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 10 فبراير 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 46.95 جنيه

سعر الشراء: 46.82 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.75 جنيه

سعر الشراء: 55.59 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 64.05 جنيه

سعر الشراء: 63.85 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.52 جنيه

سعر الشراء: 12.48 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.78 جنيه

سعر الشراء: 12.74 جنيه



وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد حاليًا تُعد غير معتادة بالنسبة لشهر فبراير، الذي يُفترض أن يكون ذروة فصل الشتاء، مشيرة إلى أن قيم الحرارة المسجلة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات.

وأوضحت غانم خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري أثّرا بشكل واضح على منظومة التوزيعات الضغطية، ليس في مصر فقط بل في العديد من دول العالم، حيث تشهد بعض دول المغرب العربي وشبه الجزيرة العربية ظواهر جوية وعواصف غير مسبوقة، مؤكدة أن هذه التغيرات أدت لاختلاف نمط الفصول المعتاد.

وأضافت أن فصل الشتاء ما زال مستمرًا فلكيًا حتى 20 مارس، ولا تزال فرص حدوث منخفضات جوية وتقلبات شتوية قائمة، رغم الأجواء الدافئة الحالية، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستظل أعلى من المعدلات حتى منتصف الأسبوع المقبل مع تراجع طفيف.