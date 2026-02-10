قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعفاءات ومظلة تأمينية.. مشروع قانون لدمج الباعة الجائلين في الاقتصاد الرسمي
شريكة إبستين تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو

البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، موضحا أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5725 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا إلى 6680 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7634 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 53440 جنيها.


واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 10 فبراير 2026.

الدولار


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

 


الدولار الأمريكي

سعر البيع: 46.95 جنيه

سعر الشراء: 46.82 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.75 جنيه

سعر الشراء: 55.59 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 64.05 جنيه

سعر الشراء: 63.85 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.52 جنيه

سعر الشراء: 12.48 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.78 جنيه

سعر الشراء: 12.74 جنيه


وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد حاليًا تُعد غير معتادة بالنسبة لشهر فبراير، الذي يُفترض أن يكون ذروة فصل الشتاء، مشيرة إلى أن قيم الحرارة المسجلة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات.

وأوضحت غانم خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري أثّرا بشكل واضح على منظومة التوزيعات الضغطية، ليس في مصر فقط بل في العديد من دول العالم، حيث تشهد بعض دول المغرب العربي وشبه الجزيرة العربية ظواهر جوية وعواصف غير مسبوقة، مؤكدة أن هذه التغيرات أدت لاختلاف نمط الفصول المعتاد.

وأضافت أن فصل الشتاء ما زال مستمرًا فلكيًا حتى 20 مارس، ولا تزال فرص حدوث منخفضات جوية وتقلبات شتوية قائمة، رغم الأجواء الدافئة الحالية، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستظل أعلى من المعدلات حتى منتصف الأسبوع المقبل مع تراجع طفيف.

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية
بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

