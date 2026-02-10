قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من هو الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي الجديد؟
انطلاق الجلسة الطارئة لمجلس النواب للنظر في التعديل الوزاري
بعد تولي عبد العزيز قنصوة.. ملفات هامة على مكتب وزير التعليم العالي الجديد
مجلس النواب يستعرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

600 طن يوميا .. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

 تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي لمصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بشرق مدينة كفرالشيخ، والمقام على مساحة 30 ألف متر مربع بما يعادل نحو 7 أفدنة، بطاقة تصميمية 600 طن/يوم، وذلك ضمن مكون المخلفات الصلبة البلدية بمشروع إزالة التلوث من مصرف كتشنر، وفي إطار جهود الدولة لتحسين الوضع البيئي والصحي وتحقيق التنمية المستدامة.

رحّب محافظ كفرالشيخ، بالحضور من الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي الاتحاد الأوروبي، والشركة المنفذة، وكافة الجهات المشارِكة، موجّهًا الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنفيذ مصانع تدوير المخلفات، لما يبذلونه من جهود مخلصة لإنجاز هذا المشروع الحيوي.

 وأكد أن هذه المصانع تمثل نقلة نوعية حقيقية في منظومة النظافة بالمحافظة، مشددًا على حرصه على سرعة الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في القضاء على المقالب الوسيطة والعشوائية التي استمرت لسنوات طويلة داخل نطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور أحمد سعيد، مدير استشاري المشروع بالبنك الأوروبي، والدكتور سيد إسماعيل، مدير مشروعات كتشنر، وعصام القصيف، مدير جهاز النظافة والتجميل، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة، وعدد من القيادات التنفيذية.

اطّلع محافظ كفرالشيخ خلال جولته على مراحل تنفيذ المشروع، والآليات المستخدمة في المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام.

 كما تفقد أقسام الموقع واطمأن على مستوى وجودة التنفيذ، وسير الأعمال الإنشائية وتوريد التكنولوجيا الحديثة من معدات ومهمات التشغيل من بينها ماكينات تقليب السماد وفرامات الوقود البديل، ومكونات الخط الميكانيكي، وتجربة منظومة التحكم SCADA.

 وأشاد بجهود القائمين على المشروع، ومؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال لتحقيق الأهداف المرجوة.

كفر الشيخ مصنع تدوير القمامة أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

غنيم يتفقد سير العمل في حملة التبرع بالدم بديوان عام محافظة بني سويف

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير قرية ميت الليث هاشم بمركز المحلة الكبرى

انتشال جثة غريق

المنيا .. انتشال جــ.ـثة شاب من البحر اليوسفي في سمالوط

بالصور

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد