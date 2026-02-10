600 طن يوميا .. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة | صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي لمصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بشرق مدينة كفرالشيخ، والمقام على مساحة 30 ألف متر مربع بما يعادل نحو 7 أفدنة، بطاقة تصميمية 600 طن/يوم، وذلك ضمن مكون المخلفات الصلبة البلدية بمشروع إزالة التلوث من مصرف كتشنر، وفي إطار جهود الدولة لتحسين الوضع البيئي والصحي وتحقيق التنمية المستدامة.

رحّب محافظ كفرالشيخ، بالحضور من الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي الاتحاد الأوروبي، والشركة المنفذة، وكافة الجهات المشارِكة، موجّهًا الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنفيذ مصانع تدوير المخلفات، لما يبذلونه من جهود مخلصة لإنجاز هذا المشروع الحيوي.

وأكد أن هذه المصانع تمثل نقلة نوعية حقيقية في منظومة النظافة بالمحافظة، مشددًا على حرصه على سرعة الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في القضاء على المقالب الوسيطة والعشوائية التي استمرت لسنوات طويلة داخل نطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور أحمد سعيد، مدير استشاري المشروع بالبنك الأوروبي، والدكتور سيد إسماعيل، مدير مشروعات كتشنر، وعصام القصيف، مدير جهاز النظافة والتجميل، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة، وعدد من القيادات التنفيذية.

اطّلع محافظ كفرالشيخ خلال جولته على مراحل تنفيذ المشروع، والآليات المستخدمة في المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام.

كما تفقد أقسام الموقع واطمأن على مستوى وجودة التنفيذ، وسير الأعمال الإنشائية وتوريد التكنولوجيا الحديثة من معدات ومهمات التشغيل من بينها ماكينات تقليب السماد وفرامات الوقود البديل، ومكونات الخط الميكانيكي، وتجربة منظومة التحكم SCADA.

وأشاد بجهود القائمين على المشروع، ومؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال لتحقيق الأهداف المرجوة.