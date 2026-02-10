قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريدة فكرة إلغاء الدورى المصري
الاتحاد الأوروبي: لن نصمت أمام الجرائم في السودان.. ومؤتمر دولي ببروكسل أبريل المقبل
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
أخبار البلد

القائمة الكاملة والنهائية.. أسماء الوزراء الجدد في التعديل (فبراير 2026)

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الوارد إلى المجلس من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وجاء التعديل كالآتي:

-الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبا للشؤون الاقتصادية 
- الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة 
- المهندس كامل الوزير وزيرا للنقل 
-الدكتور منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة 
-الدكتور بدر أحمد عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج 
-محمد فريد محمد صالح الاستثمار والتجارة الداخلية 
-قنصوة التعليم العالي والبحث العلمي 
-رندة وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 
-رأفت عبد العزيز فهمي .. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
- السيد ضياء رشوان وزيرا للإعلام 
-اللواء صلاح محمد سليمان وزيرا للدولة والانتاج الحربي 
-المستشار هاني عازر وزيرا للشؤون النيايبة 
-المستشار محمود الشريف وزير العدل 
-الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة 
-الدكتور أحمد توفيق رستم وزير التخطيط 
- السيد حسن الرداد وزير للعمل 
-السيد جوهر نبيل محمد وزير الشباب والرياضة 
- السيد خالد على ماهر وزير الصناعة 
-محمد أبو بكر صالح عبد الفتاح نائبا لوزير الخاريجة للشؤون الافريقية 
-وليد عباس نائبا لوزير الاسكان للمجتمعات العمرانية 
-احمد عمران نائبا اللاسكان مرافق 
-سمر محمود عبد الواحد نائبا للخارجية التعاون الدولي

مجلس النواب السيسي الدكتور حسين محمد أحمد عيسى الدكتور مصطفى مدبولي

