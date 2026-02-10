القائمة الكاملة والنهائية.. أسماء الوزراء الجدد في التعديل (فبراير 2026)

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الوارد إلى المجلس من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وجاء التعديل كالآتي:
-الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبا للشؤون الاقتصادية
- الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
- المهندس كامل الوزير وزيرا للنقل
-الدكتور منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة
-الدكتور بدر أحمد عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
-محمد فريد محمد صالح الاستثمار والتجارة الداخلية
-قنصوة التعليم العالي والبحث العلمي
-رندة وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
-رأفت عبد العزيز فهمي .. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- السيد ضياء رشوان وزيرا للإعلام
-اللواء صلاح محمد سليمان وزيرا للدولة والانتاج الحربي
-المستشار هاني عازر وزيرا للشؤون النيايبة
-المستشار محمود الشريف وزير العدل
-الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة
-الدكتور أحمد توفيق رستم وزير التخطيط
- السيد حسن الرداد وزير للعمل
-السيد جوهر نبيل محمد وزير الشباب والرياضة
- السيد خالد على ماهر وزير الصناعة
-محمد أبو بكر صالح عبد الفتاح نائبا لوزير الخاريجة للشؤون الافريقية
-وليد عباس نائبا لوزير الاسكان للمجتمعات العمرانية
-احمد عمران نائبا اللاسكان مرافق
-سمر محمود عبد الواحد نائبا للخارجية التعاون الدولي