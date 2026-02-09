هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كنا قد ودعنا الأسرة الثانية والعشرون خلال الأسبوع الماضي وتم الختام بالملك شيشنق الخامس ومع أفتتاح الأسرة الثالث والعشرون وقع الاختيار على الملك

بادي باستت الأول أو بيدو باست الأول و كان ملكًا في مصر الفرعونية القديمة وقد حكم في صعيد مصر خلال القرن التاسع قبل الميلاد.

و استنادًا إلى التواريخ القمرية المعروفة بانتمائها إلى عهد منافسه الملك تاكيلوت الثاني في صعيد مصر، وحقيقة أن بيدوبست الأول ظهر لأول مرة كملك محلي في طيبة حوالي السنة الحادية عشرة من حكم تاكيلوت الثاني، يُعتقد اليوم أن بيدوبست الأول قد اعتلى العرش إما عام 835 قبل الميلاد أو 824 قبل الميلاد.

و يُذكر أن هذا الفرعون المحلي من أصل ليبي ، وقد حكم مصر لمدة 25 عامًا وفقًا لتنقيح مانيتون الذي قام به يوسابيوس.

و أصبح ملكًا في طيبة لأول مرة في السنة الثامنة من حكم شوشنق الثالث ، وأعلى سنة مؤرخة له هي السنة الثالثة والعشرون من حكمه وفقًا لنص مستوى النيل رقم 29. تُعادل هذه السنة السنة الحادية والثلاثين من حكم شوشنق الثالث من الأسرة الثانية والعشرين في مصر ، والتي تأسست في تانيس ؛ ومع ذلك، نظرًا لأن شوشنق الثالث لم يُسيطر إلا على مصر السفلى في منف ومنطقة الدلتا، لم يكن بيدوبست وشوشنق الثالث خصمين سياسيين، بل ربما أقاما علاقة. في الواقع، قام باشدباست الثاني، نجل شوشنق الثالث، وهو قائد عسكري، ببناء باب مدخل إلى الصرح العاشر في الكرنك، وفي نص تذكاري واحد عليه ذكر اسم والده [الملك] شوشنق (الثالث) ولكنه نسب أفعاله هنا إلى بيدوبست الأول.

وقد يُظهر هذا دعمًا ضمنيًا لفصيل بيدوبست من قِبل ملك الأسرة الثانية والعشرين شوشنق الثالث، الذي كان مقره في تانيا.

كان بيدوباست الأول الخصم الرئيسي لتاكيلوت الثاني ، ولاحقًا لأوسوركون الثاني ، من الأسرة الثالثة والعشرين لملوك ليبيا في طيبة بصعيد مصر .

وقد أدى توليه السلطة إلى انزلاق طيبة في حرب أهلية طويلة الأمد استمرت قرابة ثلاثة عقود بين هذين الفصيلين المتنافسين.

و كان لكل فصيل خطٌ منافس من كهنة آمون، وكان خط بيدوباست هو حرسيس الثاني، الذي ورد ذكره في منصبه في وقت مبكر من السنة السادسة من حكم شوشنق الثالث، ثم تاكيلوت الخامس الذي ظهر في منصبه من السنة الثالثة والعشرين من حكم بيدوباست الأول. كان أوسوركون الثاني هو الخصم الرئيسي لبيدوباست الأول وحرسيس. وقد ذُكر هذا الصراع بشكل غير مباشر في سجل الأمير أوسوركون الشهير في الكرنك. وخلفه في السلطة شوشنق السادس.

و يُعرض الجزء العلوي المُطعّم بدقة من تمثال برونزي كان يُصوّر الملك بيدوباست الأول بشكل دائم في متحف كالوست غولبنكيان في لشبونة، البرتغال، ويُعتبر من روائع الفن المصري في الفترة الانتقالية الثالثة .

اشترى كالوست غولبنكيان هذا التمثال في الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر 1921 من شركة فريدريك مولر وشركاه عن طريق تاجر الأعمال الفنية الشهير جوزيف دوفين .

و يُعد تمثال بيدوباست نادرًا للغاية، فهو من التماثيل البرونزية القليلة جدًا ذات الحجم الكبير لملوك مصر، والتمثال البرونزي الكبير الوحيد الباقي المعروف من الفترة الانتقالية الثالثة. نُقشت الخراطيش المُرممة على مشبك الحزام ومئزر الريش على التوالي "أوسرماعت رع - مختار آمون ، بيدوباستي ابن باستيت - حبيب آمون" و"ملك مصر العليا والسفلى، سيد الأرضين، أوسرماعت رع - مختار آمون، ابن رع، سيد التيجان، بيدوباستيت ابن باستيت - حبيب آمون". لا يُعرف أصل هذه القطعة، ولكن سُجّلت لأول مرة ضمن مجموعة الكونت غريغوري ستروجانوف (1829-1910)، وهو أحد أفراد عائلة ستروجانوف الروسية الشهيرة من هواة جمع التحف، وذلك في عام 1880.