برلمان

يقظة إدارة البنك التجاري الدولي تعكسها متابعة رئيس البنك لشكوى متداولة على منصات التواصل الاجتماعي

أحمد عبد القوى

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تداولًا واسعًا لمنشور يتضمن شكوى أحد المواطنين بشأن تعرض والدته، وهي سيدة مسنّة، لموقف أثار حالة من الجدل داخل أحد فروع البنك التجاري الدولي، وذلك أثناء محاولتها إيداع مبلغ مالي ناتج عن بيع أحد الأصول التي تمتلكها.

وأثارت الشكوى تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، الذين طالبوا بتوضيح ملابسات الواقعة والإجراءات المتبعة داخل الفرع محل الشكوى، في ظل ما تم تداوله من تفاصيل أثارت تساؤلات حول آلية التعامل مع العملاء، لا سيما كبار السن.

وفي هذا السياق، تدخل رئيس البنك التجاري الدولي عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، حيث استفسر عن تفاصيل الواقعة وطلب الاطلاع على ملابساتها كاملة، مؤكدًا أهمية التحقق من ما جرى داخل الفرع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق القواعد المعمول بها.

ولاقى هذا التدخل المباشر إشادة واسعة من رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن سرعة التفاعل تعكس يقظة إدارية وحرصًا من إدارة البنك على متابعة شكاوى العملاء والتعامل معها بجدية وشفافية، بما يعزز الثقة في المنظومة المصرفية وقدرتها على معالجة المواقف المثيرة للجدل بصورة مهنية ومسؤولة.

بنك تجارى مصر

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

محافظ الشرقية
بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

من عزاء شقيقة إميل شوقي
مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
