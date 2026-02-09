يقظة إدارة البنك التجاري الدولي تعكسها متابعة رئيس البنك لشكوى متداولة على منصات التواصل الاجتماعي

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تداولًا واسعًا لمنشور يتضمن شكوى أحد المواطنين بشأن تعرض والدته، وهي سيدة مسنّة، لموقف أثار حالة من الجدل داخل أحد فروع البنك التجاري الدولي، وذلك أثناء محاولتها إيداع مبلغ مالي ناتج عن بيع أحد الأصول التي تمتلكها.

وأثارت الشكوى تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، الذين طالبوا بتوضيح ملابسات الواقعة والإجراءات المتبعة داخل الفرع محل الشكوى، في ظل ما تم تداوله من تفاصيل أثارت تساؤلات حول آلية التعامل مع العملاء، لا سيما كبار السن.

وفي هذا السياق، تدخل رئيس البنك التجاري الدولي عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، حيث استفسر عن تفاصيل الواقعة وطلب الاطلاع على ملابساتها كاملة، مؤكدًا أهمية التحقق من ما جرى داخل الفرع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق القواعد المعمول بها.

ولاقى هذا التدخل المباشر إشادة واسعة من رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن سرعة التفاعل تعكس يقظة إدارية وحرصًا من إدارة البنك على متابعة شكاوى العملاء والتعامل معها بجدية وشفافية، بما يعزز الثقة في المنظومة المصرفية وقدرتها على معالجة المواقف المثيرة للجدل بصورة مهنية ومسؤولة.